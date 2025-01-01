Чи впливають санкції проти РФ на перебіг війни в Україні: відповідь експерта

Санкції проти Росії нагадують "якісь ворота з дуже суворим замком, які стоять посеред чистого поля".

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Ігор Яковенко пояснив, чи дієві санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

У країни-агресора Росії будуть можливості для ведення війни проти України доти, доки немає серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором. Нюанси розкрив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко.

По-перше, за його словами, важливо розібратися, про які конкретно санкції проти РФ ідеться.

"Адже коли ми говоримо про санкції, то припускаємо Захід, євроатлантичну цивілізацію. Але ж це не весь світ. Весь світ набагато більший, ніж Захід. Є Глобальний Південь, у якому Китай, Індія та інші країни. Можна згадати про Латинську Америку, величезний арабський і мусульманський світ", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Таким чином, у російського диктатора Путіна є поле для маневру, а "санкції нагадують якісь ворота з дуже суворим замком, які стоять посеред чистого поля".

"Скільки не зміцнюй ворота, не вішай додаткові замки, але їх можна обійти. Ось Путін абсолютно вільно і гуляє. Санкції, звичайно, мають значення, але для Путіна вони не смертельні", - вважає Яковенко.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, що чекає на Україну і Росію у 2025 році:

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Британія запровадила потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія запровадыла обмеження проти п'яти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

США також вдарили санкціями по РФ. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, яка раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ.

За словами джерел видання The Washington Post, нові санкції проти РФ будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, на яких досі не

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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