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Плюс 624 гривні: пенсії в травні зміняться для багатьох українців

Марія Тупік
16 квітня 2023, 17:03 оновлено 16 квітня, 17:10
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Гроші за квітень і травень пенсіонери не втратять. За ци місяці, як зазначили в ПФУ, пенсіонерам доплатять.
Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

Нові пенсії в Україні у травні отримають 600 тисяч людей. Як повідомляє Пенсійний фонд, у квітні в Україні провели перерахунок пенсії, проте розраховувати на неї зможуть не всі.

Пенсійний фонд в Facebook пояснив українцям, що працюючі пенсіонери зможуть отримати перерахунок пенсій не в квітні, а в травні. На це є певні причини.

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, в тому числі, по лютий поточного року, і те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні", — пояснили в ПФУ.

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Плюс 624 гривні: пенсії в травні зміняться для багатьох українців

Відомо, що середня пенсія у них зросла на 624,65 гривень.

Таким чином, пенсіонери, які продовжують працювати, отримуватимуть підвищення пенсії тільки починаючи з червня.

Однак гроші за квітень і травень вони не втратять. За цим місяці, як зазначили в ПФУ, пенсіонерам доплатять.

Хто отримає підвищену пенсію

З 1 квітня 2023 виплати перерахують для українців, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати і отримувати страховий стаж.

Розмір пенсії буде збільшено, якщо останній раз перерахунок проводився два роки тому або раніше, тобто стаж збільшився як мінімум на 24 місяці.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію (або їй провели перерахунок) у 2021 році і продовжує працювати до теперішнього часу, то зараз вона може розраховувати на підвищення виплат.

На скільки зросте пенсія залежить від стажу та розміру заробітної плати. Для кожного пенсіонера сума перерахунку Індивідуальна.

Варто відзначити, наступне збільшення розміру пенсій в Україні планується в липні 2023. Пенсійні виплати державним службовцям та науковцям, призначені до 31 грудня 2022 року проіндексують на коефіцієнт 1,2.

Які ще будуть доплати до пенсій

У квітні 2023 року пенсіонери продовжать отримувати щомісячні доплати за віком. Цю програму ініціював президент Володимир Зеленський.

Набдавки до основної пенсії складуть:

  • для осіб від 70 років - 300 грн;
  • для осіб від 75 до 80 років - 456 грн;
  • пенсіонерам старше 80 років - 570 грн.

Дана доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу і факту роботи, закону, за яким призначена пенсія.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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