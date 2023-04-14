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Президент підписав закон про спрощення оформлення пенсій: кому з українців пощастило

Дмитро Відоменко
14 квітня 2023, 09:09 оновлено 14 квітня, 09:15
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Українцям, які проживають у тимчасовій окупації або в районах активних бойових дій, законом спростили призначення пенсій.
Пенсіонер
Кому з українців пощастило: підписано новий закон про пенсії / Колаж фото УНІАН

Тим українцям, які проживають на тимчасово окупованих російськими агресорами територіях України або в районах активних бойових дій, тепер буде спрощено призначення пенсій. Відповідний законопроєкт № 8198 підписав президент України Володимир Зеленський

Згідно з документом, вищевказаним категоріям громадянам пенсійна виплата буде призначатися не залежно від терміну звернення до Пенсійного фонду, безпосередньо з дня досягнення встановленого віку.

Спрощені правила діятимуть протягом усього воєнного стану та ще три місяці після його закінчення.

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Також в законі йдеться, що пенсія буде нараховуватися автоматично з наступного дня після:

  • досягнення людиною із зазначених категорій пенсійного віку (залежить від стажу - зазвичай 60 років);
  • встановлення інвалідності (за рішенням медичної експертизи).

Законопроект прийняли, оскільки Пенсійний фонд на тимчасово окупованих територіях часто не може виконувати свої функції, говорила один з авторів документа, нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Крім того, в негативному сенсі позначається на українцях відсутність Інтернету і мобільного зв'язку. Через це вони часто не можуть вчасно подавати заяви (в тому числі і на призначення пенсії) через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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