Деякі українці зможуть піти на пенсію тільки на 5 років пізніше: кому не пощастить

В Україні, згідно з чинним законодавством, на даний момент є три вікових варіанти виходу на пенсію - у 60, 63 і 65 років. Про це ще раз нагадали українцям в Пенсійному фонді і розповіли про те, що як потрібно ретельно перевіряти свій страховий стаж.
Як пишуть чиновники, в особистому кабінеті на сайті ПФУ українцю потрібно вибрати розділ "Мій страховий стаж", де вони і зможуть переглянути дані про свій страховий стаж і сплачені страхові внески.
Для виходу на пенсію в 60 років:
- у 2023-му - від 30 років;
- у 2024-му - від 31 року;
- у 2025-му - від 32 років;
- у 2026-му - від 33 років;
- у 2027-му - від 34 років;
- у 2028-му - від 35 років.
Як кажуть в ПФУ, якщо людина не може виконати вищевказану вимогу, то є шанс вийти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно до цього вікового рубежу заробити (в залежності від того, коли людина досягне такого віку):
- у 2022-му - від 19 до 29 років;
- у 2023-му - від 20 до 30 років;
- у 2024-му - від 21 до 31 року;
- у 2025-му - від 22 до 32 років;
- у 2026-му - від 23 до 33 років;
- у 2027-му - від 24 до 34 років.
Як доповнюють в ПФУ, вже з 2024 року потрібно мати як мінімум тридцять років страхового стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) і 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). І зайвий раз нагадали українцям, що традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції в 2023 році не планується.
Пенсії в Україні
Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.
За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.
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