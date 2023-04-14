Деякі українці зможуть піти на пенсію тільки на 5 років пізніше: кому не пощастить

В Україні є три варіанти виходу на пенсію: в 60, 63 і 65 років, а вік виходу на пенсію залежить від стажу, повідомляють в ПФУ.

https://glavred.net/economics/nekotorye-ukraincy-smogut-uyti-na-pensiyu-tolko-na-5-let-pozzhe-komu-ne-povezet-10463422.html Посилання скопійоване

Частина українців зможе піти на пенсію лише на 5 років пізніше : хто потрапить / Колаж фото УНІАН

В Україні, згідно з чинним законодавством, на даний момент є три вікових варіанти виходу на пенсію - у 60, 63 і 65 років. Про це ще раз нагадали українцям в Пенсійному фонді і розповіли про те, що як потрібно ретельно перевіряти свій страховий стаж.

Як пишуть чиновники, в особистому кабінеті на сайті ПФУ українцю потрібно вибрати розділ "Мій страховий стаж", де вони і зможуть переглянути дані про свій страховий стаж і сплачені страхові внески.

Для виходу на пенсію в 60 років:

відео дня

у 2023-му - від 30 років;

у 2024-му - від 31 року;

у 2025-му - від 32 років;

у 2026-му - від 33 років;

у 2027-му - від 34 років;

у 2028-му - від 35 років.

Як кажуть в ПФУ, якщо людина не може виконати вищевказану вимогу, то є шанс вийти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно до цього вікового рубежу заробити (в залежності від того, коли людина досягне такого віку):

у 2022-му - від 19 до 29 років;

у 2023-му - від 20 до 30 років;

у 2024-му - від 21 до 31 року;

у 2025-му - від 22 до 32 років;

у 2026-му - від 23 до 33 років;

у 2027-му - від 24 до 34 років.

Як доповнюють в ПФУ, вже з 2024 року потрібно мати як мінімум тридцять років страхового стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) і 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). І зайвий раз нагадали українцям, що традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції в 2023 році не планується.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

Вас можуть зацікавити такі новини: