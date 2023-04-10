Перерахували пенсії: хто з українців отримає доплату в 1,2 тисячі грн

В Україні з квітня збільшили частину пенсій - тим пенсіонерам, які продовжили роботу на заслуженому відпочинку і "переробили" два роки.

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Хто з українців отримає доплату в 1,2 тисячі грн: пояснення ПФУ / Колаж фото УНІАН

В Україні з квітня нинішнього року перерахували частину пенсій - тим пенсіонерам, які поки ще продовжують працювати. Як пояснюють представники Пенсійного фонду, перерахунок проводився шляхом підвищення стажу у формулі розрахунку пенсій.

Як кажуть чиновники, доплату в розмірі 1,2 тисячі грн можуть розраховувати працівники-пенсіонери, які вийшли на пенсію мінімум з 35 роками страхового стажу і мали виплату в розмірі 7 тисяч грн.

Однак для того, щоб провести такий перерахунок, потрібно отримати дані про сплачені з зарплат внески в першому фінансовому кварталі 2023 року.

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Також говориться, що перерахунок проводиться з 1 квітня, проте починають нараховувати грошові кошти тільки з червня 2023 року. Так що в червні українці отримають доплату і за червень, і за травень, і за квітень. В результаті розмір виплати буде на 1,2 тисячі грн (більше для тих, хто мав розрахункову пенсію в розмірі 7 тисяч грн).

Для кожного працівника-пенсіонера розмір підвищення буде індивідуальним. Чим вище зарплата, тим більше буде надбавка. Як кажуть в ПФУ, дізнатися свій розмір пенсії після підвищення можна, якщо збільшений на два роки стаж в роках перемножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати (відношення власної зарплати до середньої).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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