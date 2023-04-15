Не 3, 97,7 тисячі грн: ЗМІ розповіли, хто в Україні отримує неймовірно великі пенсії

В Україні пенсії суддів з квітня 2022 року до квітня 2023 року збільшилися на 5,3 тис.грн і склали 97,7 тис. грн на місяць.

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Пенсіонери / колаж фото УНІАН

В Україні пенсії суддів з квітня 2022 року до квітня 2023 року зросли на 5,3 тисячі грн і зараз становлять 97,7 тисячі грн на місяць. Це випливає з даних звіту ПФУ, який є в розпорядженні порталу "Обозрєватєль".

При цьому, за даними чиновників, велика частина українців отримують пенсію в розмірі до 3 тисяч грн.

До слова, у своїх прес-релізах Пенсійний фонд вже не показує розміри пенсій суддів, однак у звітах ПФУ все ще вказують окремим рядком розмір виплат для суддів у відставці. Пенсія таким людям офіційно називається "довічним утриманням", проте гроші звідти йдуть точно також з бюджету Пенсійного фонду.

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Всього станом на квітень 2023 року пенсії отримують 10,697 млн українців. За рік число пенсіонерів скоротилося на 96 тисяч. Середня пенсія по країні становить 5,2 тисячі грн. Однак більша частина пенсіонерів (3,1 млн) отримують виплати в розмірі до 3 тисяч грн. Від 3 тисяч до 4 тисяч грн отримують 2,2 млн українців на заслуженому відпочинку.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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