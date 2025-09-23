Пенсію можуть заморозити: українцям розкрили, як не залишитися без виплат

Головне:
- Виплати пенсіонерам можуть бути тимчасово припинені
- Пенсійні кошти можуть перестати надходити на рахунок без пояснень
- Виплати можуть бути відновлені протягом 10 робочих днів
Пенсійний фонд України уважно відстежує дотримання правил, що стосуються призначення та виплати пенсій.
У низці ситуацій виплати можуть бути тимчасово припинені - найчастіше це пов'язано зі змінами в особистих даних пенсіонера або його офіційному статусі, пише На пенсії.
Причини призупинення пенсійних виплат
- Надання неточних або підроблених документів під час оформлення пенсії;
- Переїзд пенсіонера за кордон для постійного проживання;
- Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку понад півроку;
- Позбавлення статусу інвалідності, якщо саме він був підставою для призначення пенсії;
- Працевлаштування на посаду, яка передбачає пенсію за вислугу років, за умови вже діючої виплати;
- Ігнорування процедури обов'язкової фізичної ідентифікації;
- Припинення навчання дитиною, яка отримує пенсію по втраті годувальника;
- Видалення банку, що обслуговує пенсіонера, зі списку уповноважених установ.
Як дізнатися причину припинення виплат
Якщо пенсійні кошти перестали надходити на рахунок без пояснень, рекомендується:
- Особисто відвідати відділення Пенсійного фонду;
- Або надіслати офіційний запит - у паперовій чи електронній формі, через сайт ПФУ.
- Також можна скористатися особистим кабінетом на порталі фонду для подання електронного звернення та отримання відповіді.
- У разі незгоди з діями ПФУ, пенсіонер має право оскаржити рішення через суд.
Як повернути призупинені виплати
Після з'ясування причини необхідно:
- Надати документи, що підтверджують особу, до підрозділу ПФУ;
- Написати заяву про відновлення виплат.
Якщо всі необхідні умови виконано, виплати можуть бути відновлені протягом 10 робочих днів з моменту звернення.
Призупинення виплати пенсій: що кажуть експерти
Юрист Тарас Никифорчук роз'яснив, що пенсійні рахунки перебувають під постійним контролем для відстеження певних обставин.
Якщо система зафіксує одну з таких ситуацій, пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені. Щоб відновити отримання пенсії, громадянину необхідно пройти процедуру підтвердження особи - це можна зробити або особисто, відвідавши відділення банку, або віддалено - через відеоверифікацію.
