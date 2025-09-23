Пенсію можуть заморозити: українцям розкрили, як не залишитися без виплат

У низці ситуацій виплати пенсій українцям можуть бути тимчасово припинені.

Пенсіонерам можуть заморозити виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Виплати пенсіонерам можуть бути тимчасово припинені

Пенсійні кошти можуть перестати надходити на рахунок без пояснень

Виплати можуть бути відновлені протягом 10 робочих днів

Пенсійний фонд України уважно відстежує дотримання правил, що стосуються призначення та виплати пенсій.

У низці ситуацій виплати можуть бути тимчасово припинені - найчастіше це пов'язано зі змінами в особистих даних пенсіонера або його офіційному статусі, пише На пенсії.

Причини призупинення пенсійних виплат

Надання неточних або підроблених документів під час оформлення пенсії;

Переїзд пенсіонера за кордон для постійного проживання;

Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку понад півроку;

Позбавлення статусу інвалідності, якщо саме він був підставою для призначення пенсії;

Працевлаштування на посаду, яка передбачає пенсію за вислугу років, за умови вже діючої виплати;

Ігнорування процедури обов'язкової фізичної ідентифікації;

Припинення навчання дитиною, яка отримує пенсію по втраті годувальника;

Видалення банку, що обслуговує пенсіонера, зі списку уповноважених установ.

Як дізнатися причину припинення виплат

Якщо пенсійні кошти перестали надходити на рахунок без пояснень, рекомендується:

Особисто відвідати відділення Пенсійного фонду;

Або надіслати офіційний запит - у паперовій чи електронній формі, через сайт ПФУ.

Також можна скористатися особистим кабінетом на порталі фонду для подання електронного звернення та отримання відповіді.

У разі незгоди з діями ПФУ, пенсіонер має право оскаржити рішення через суд.

Як повернути призупинені виплати

Після з'ясування причини необхідно:

Надати документи, що підтверджують особу, до підрозділу ПФУ;

Написати заяву про відновлення виплат.

Якщо всі необхідні умови виконано, виплати можуть бути відновлені протягом 10 робочих днів з моменту звернення.

Призупинення виплати пенсій: що кажуть експерти

Юрист Тарас Никифорчук роз'яснив, що пенсійні рахунки перебувають під постійним контролем для відстеження певних обставин.

Якщо система зафіксує одну з таких ситуацій, пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені. Щоб відновити отримання пенсії, громадянину необхідно пройти процедуру підтвердження особи - це можна зробити або особисто, відвідавши відділення банку, або віддалено - через відеоверифікацію.

