Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

Аналітик УКАБ заявив, що через дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку Україна змушена рекордно нарощувати імпорт м'яса.

https://glavred.net/economics/odin-vid-myasa-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-za-god-ceny-vzleteli-na-60-10704884.html Посилання скопійоване

В Україні може подорожчати свинина / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%

Свинина може знову подорожчати через скорочення поголів'я

Закупівельні ціни на живу вагу свиней у вересні становили 98-100 грн/кг

В Україні може подорожчати свинина через скорочення поголів’я тварин. З початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%. Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За словами експерта, у річному вимірі ціни зросли на 60%. Така динаміка пояснюється зменшенням поголів’я свиней узимку до 4,5 мільйона голів, переважно в домогосподарствах населення. Це створило дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку і, відповідно, підштовхнуло ціни вгору.

відео дня

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід становили 98-100 грн/кг, залежно від регіону. Такий рівень стимулював зростання імпорту.

"Лише у серпні 2025 року було ввезено 4,6 тис. тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за вісім місяців цього року імпорт склав 14,9 тис. тонн - у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Це найвищий показник із 2022 року", - розповів Гопка.

До кінця року, за прогнозом УКАБ, закупівлі можуть сягнути щонайменше 25 тисяч тонн, причому більшість поставок очікується у другій половині року. На тлі зниження цін на живець у країнах Євросоюзу українські компанії дедалі активніше закуповують свинину за кордоном, що робить імпорт важливим джерелом сировини для внутрішнього ринку.

"Ймовірно, скорочення імпорту стане можливим лише за рахунок поступового нарощення поголів’я свиней, що у перспективі позначиться і на внутрішніх закупівельних цінах", - припустив Гопка.

Згідно з даними Держстату, станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн свиней - це на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст приблизно на 330 тисяч голів, ринкова пропозиція залишається обмеженою. Відновлення, за словами експерта УКАБ, відбувається переважно у промисловому секторі, на який нині припадає 65% загального поголів’я.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які ціни на м'ясо в світі

Як раніше писав Главред, у вересні світові ціни на м’ясо досягли історичного максимуму, тоді як вартість цукру впала до мінімуму за майже п’ять років, повідомляє Reuters з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).

За даними ФАО, індекс цін на м’ясо зріс на 0,7% у порівнянні з серпнем, встановивши новий рекорд. Найбільше подорожчали яловичина та баранина, що експерти пов’язують із зростанням попиту у США та обмеженою внутрішньою пропозицією.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, найближчим часом в Україні очікується нова хвиля подорожчання овочів із традиційного борщового набору - моркви, буряка, цибулі, капусти та часнику. За прогнозами експертів, ціни зростуть у середньому на 5-6 гривень за кілограм.

Також на Львівщині сезон лохини цього року виявився складним. Ринок заполонила неякісна ягода, через що впали ціни.

Крім того, на початку тижня в країні вже зафіксовано чергове підвищення цін на овочі, тоді як вартість фруктів і картоплі поки що залишається стабільною.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред