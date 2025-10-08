Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

Руслана Заклінська
8 жовтня 2025, 20:14
1127
Аналітик УКАБ заявив, що через дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку Україна змушена рекордно нарощувати імпорт м'яса.
Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%
В Україні може подорожчати свинина / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%
  • Свинина може знову подорожчати через скорочення поголів'я
  • Закупівельні ціни на живу вагу свиней у вересні становили 98-100 грн/кг

В Україні може подорожчати свинина через скорочення поголів’я тварин. З початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%. Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За словами експерта, у річному вимірі ціни зросли на 60%. Така динаміка пояснюється зменшенням поголів’я свиней узимку до 4,5 мільйона голів, переважно в домогосподарствах населення. Це створило дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку і, відповідно, підштовхнуло ціни вгору.

відео дня

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід становили 98-100 грн/кг, залежно від регіону. Такий рівень стимулював зростання імпорту.

"Лише у серпні 2025 року було ввезено 4,6 тис. тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за вісім місяців цього року імпорт склав 14,9 тис. тонн - у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Це найвищий показник із 2022 року", - розповів Гопка.

До кінця року, за прогнозом УКАБ, закупівлі можуть сягнути щонайменше 25 тисяч тонн, причому більшість поставок очікується у другій половині року. На тлі зниження цін на живець у країнах Євросоюзу українські компанії дедалі активніше закуповують свинину за кордоном, що робить імпорт важливим джерелом сировини для внутрішнього ринку.

"Ймовірно, скорочення імпорту стане можливим лише за рахунок поступового нарощення поголів’я свиней, що у перспективі позначиться і на внутрішніх закупівельних цінах", - припустив Гопка.

Згідно з даними Держстату, станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн свиней - це на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст приблизно на 330 тисяч голів, ринкова пропозиція залишається обмеженою. Відновлення, за словами експерта УКАБ, відбувається переважно у промисловому секторі, на який нині припадає 65% загального поголів’я.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які ціни на м'ясо в світі

Як раніше писав Главред, у вересні світові ціни на м’ясо досягли історичного максимуму, тоді як вартість цукру впала до мінімуму за майже п’ять років, повідомляє Reuters з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).

За даними ФАО, індекс цін на м’ясо зріс на 0,7% у порівнянні з серпнем, встановивши новий рекорд. Найбільше подорожчали яловичина та баранина, що експерти пов’язують із зростанням попиту у США та обмеженою внутрішньою пропозицією.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, найближчим часом в Україні очікується нова хвиля подорожчання овочів із традиційного борщового набору - моркви, буряка, цибулі, капусти та часнику. За прогнозами експертів, ціни зростуть у середньому на 5-6 гривень за кілограм.

Також на Львівщині сезон лохини цього року виявився складним. Ринок заполонила неякісна ягода, через що впали ціни.

Крім того, на початку тижня в країні вже зафіксовано чергове підвищення цін на овочі, тоді як вартість фруктів і картоплі поки що залишається стабільною.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

20:37Війна
Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:39Синоптик
"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

19:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

"Це під Москвою": Настя Каменських потрапила в новий скандал

"Це під Москвою": Настя Каменських потрапила в новий скандал

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

Останні новини

20:37

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

20:34

Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

20:14

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

19:48

Здогадуються одиниці: що насправді приховує "плавець" на даху авто

19:43

Про що думають коти, коли людина м’явкає – як вони розуміють слово "мяу"Відео

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
19:39

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтняПогляд

19:04

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

18:59

Є нюанс: розкрито, як передача Україні ракет Tomahawk вплине на хід війни

Реклама
18:55

Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

18:53

Що робити, якщо на похороні за комір кинули жменю землі - пояснення священникаВідео

18:42

Гарні осушувачі: несподівані сусіди, що допомагають картоплі не згнитиВідео

18:21

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21

Чи може сусідський собака забігати на чужу ділянку - закон поставив крапку в питанніВідео

17:53

"Нічого недоторканного": прогноз полковника ЗСУ про удари Tomahawk по Кремлю

17:13

Ідеальні "домосіди": названо 10 порід собак, яких потрібно найменше вигулювати

16:54

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:50

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, списокВідео

16:43

5 снів, які не можна ігнорувати: мольфар вказав на важливі знакиВідео

16:32

Віддають за копійки: в Україні рухнула вартість популярного овоча

Реклама
16:27

"Не можна сказати словами": донька Ніни Матвієнко вшанувала пам'ять про співачку

16:22

Сушіння одягу навіть без опалення: геніальний трюк здивує своєю простотоюВідео

16:17

Фразу "нема за що" краще забути: як правильно відповісти на "дякую"Відео

15:54

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:42

Одна звичка спустошить гаманець: що не варто робити водіям в заторіВідео

15:24

У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США "наслідками"

15:15

Триває з минулого століття: найдовша гра потрапила до Книги рекордів ГіннесаВідео

14:38

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

14:01

"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

13:59

Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

13:57

Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

13:45

Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

13:35

Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

13:29

"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

12:54

Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

12:52

"Можна забути про сім'ю і спадщину": путініст Петросян посварився з дружиною

12:49

У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

Реклама
12:30

Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

12:11

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

11:54

Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

11:45

Значення дивує й досі: як в Україні з’явилось слово "пантелик"Відео

11:36

"Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

11:25

Податкові втрати та ризики для бізнесу: що передбачає новий тютюновий закон

11:10

Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

11:05

На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

11:04

Китайський гороскоп на завтра 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

10:53

РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на кілька днів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти