Ціни на м’ясо шалено злетіли, цукор ринув униз: які ціни на продукти у світі

Загальний індекс ФАО склав 128,8 пунктів, трохи менше за серпень.

Коротко:

У вересні світові ціни на м’ясо зросли до рекорду

Цукор подешевшав до мінімуму за майже 5 років

Молочна продукція впала на 2,6%

У вересні світові ціни на м’ясо сягнули найвищого рівня за історію. Водночас вартість цукру впала до мінімуму за майже п’ять років. Про це пише Reuters з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).

За даними ФАО, індекс цін на м'ясо зріс на 0,7% порівняно з серпнем, встановивши новий рекорд. Найбільше подорожчали яловичина та баранина. Експерти пояснюють подорожчання м'яса зростанням попиту у США та обмеженою внутрішньою пропозицією.

Натомість індекс цін на цукор упав до найнижчого рівня з березня 2021 року. Подешевшання пояснюється покращенням прогнозів врожаю - насамперед у Бразилії, Індії та Таїланді, які є ключовими світовими виробниками цукру. Завдяки сприятливим погодним умовам та високим темпам переробки врожай очікується більшим, ніж раніше прогнозували.

Ціни на молоко і олію

Молочна продукція також подешевшала: індекс ФАО знизився на 2,6% порівняно з попереднім місяцем. Найбільше впали ціни на вершкове масло, що пояснюється зростанням обсягів виробництва в Океанії.

Ціни на рослинні олії у вересні знизилися на 0,7%. ФАО зазначає, що зниження котирувань на пальмову та соєву олії переважило зростання цін на соняшникову та ріпакову. Серед чинників - стабільні поставки з країн Південно-Східної Азії та покращення врожайності у Південній Америці.

Ціни на зернові

Зернові культури також подешевшали - на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем. Зокрема, ціни на пшеницю знижуються вже третій місяць поспіль завдяки високим врожаям у низці країн і слабкому попиту на міжнародних ринках.

Кукурудза подешевшала через тимчасове скасування експортних мит в Аргентині, яка є одним із провідних експортерів цієї культури. Рис також знизився в ціні через зменшення закупівель на Філіппінах та в африканських країнах, які раніше були основними покупцями.

Загалом індекс світових продовольчих цін ООН у вересні склав 128,8 пунктів проти 129,7 у серпні. Це означає, що показник знизився місяць до місяця, але водночас залишається на 3,4% вищим, ніж у вересні минулого року. Водночас індекс все ще на 20% нижчий за рекорд, зафіксований у березні 2022 року - після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на овочі - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. За його словами, країні бракує сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ціни на тепличні огірки в Україні зросли на 14% за тиждень через скорочену пропозицію та високий попит. Наразі овоч продають по 35-55 грн/кг.

Також генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль повідомив, що у вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькими, однак така ситуація на ринку триватиме недовго.

Як повідомляв Главред, в Україні ціни на цибулю падають другий тиждень поспіль через слабкий попит, хоча пропозиція зростає. Фермери продають овоч по 5-10 грн/кг, що на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

