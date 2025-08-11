МОЗ обіцяє начислити 200 тис грн медикам України: що відомо про програму

У програмі беруть участь 20 державних медичних вишів України.

https://glavred.net/ukraine/minzdrav-obeshchaet-nachislit-200-tys-grn-medikam-ukrainy-chto-izvestno-o-programme-10688879.html Посилання скопійоване

Хто з лікарів отримає підтримку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про ініціативу МОЗ:

Що відомо про нову програму для молодих лікарів

Як отримати виплату від держави після інтернатури

Міністерство охорони здоров’я України оголосило про старт нової ініціативи, спрямованої на підтримку молодих лікарів, готових працювати у селах, на деокупованих або прифронтових територіях.

Починаючи з 2025 року випускники інтернатури державних медичних вишів зможуть отримати одноразову фінансову допомогу, якщо виконають встановлені умови. Сума одноразової допомоги становить 200 тисяч гривень.

відео дня

Щоб претендувати на виплату, необхідно:

завершити інтернатуру в державному виші, підпорядкованому МОЗ або МОН;

знайти вакансію у державному чи комунальному медзакладі через Єдиний вебпортал вакансій медичних працівників;

обрати лікарню або амбулаторію, де заповнено не більше 75% лікарських посад;

підписати контракт на роботу мінімум на три роки;

до 10 жовтня подати до свого вишу пакет необхідних документів.

До цього пакету входять:

заява на ім’я ректора (у довільній формі);

офіційний лист від медзакладу, що підтверджує відповідність умовам програми;

копії диплома та сертифіката про кваліфікацію (за потреби);

копія трудової книжки або витяг із Реєстру застрахованих осіб;

копія укладеного контракту з обраним медзакладом.

Подати документи можна як особисто, так і електронною поштою.

Після перевірки даних заклад вищої освіти видає наказ про призначення виплати. Кошти перераховують до кінця поточного бюджетного року.

Якщо лікар звільниться достроково з поважних причин (наприклад, через стан здоров’я, форс-мажор або призов на військову службу), повертати отримані гроші не потрібно.

Програма охоплює 20 державних медичних університетів, серед яких НМУ імені О.О. Богомольця, ЛНМУ імені Данила Галицького, Одеський національний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет та інші.

Грошова підтримка українців - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні анонсують кардинально нові стипендії. Міністерство освіти України має намір підвищити розмір студентських стипендій у 2025 році, однак це буде для наших найсильніших студентів, які будуть мати найвищі бали.

Також розповідалося, хто з українських пенсіонерів і як отримує 300 тисяч від держави. Для порівняння, максимальна пенсія шахтарів в Україні лише 29 тис. грн.

Окрім цього, повідомлялося про нові можливості для українців вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії. Завдяки змінам у законодавстві тепер доступні додаткові інструменти, що дозволяють більш індивідуально підходити до нарахування пенсійних виплат.

Більше економічних новин:

Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія. МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред