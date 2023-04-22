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Надбавки до пенсії: кому виплатять додатково 150 грн

Марія Тупік
22 квітня 2023, 19:24 оновлено 22 квітня, 19:36
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Особи, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років, отримують найбільшу доплату.
пенсії, пенсії в Україні
Пенсії в Україні / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні продовжують виплачувати пенсії та інші соцвиплати. Крім пенсійних виплат для деяких громадян передбачені додаткові надбавки.

Хто може отримати доплату до пенсії у 2023 році

Додаткові компенсаційні виплати отримають пенсіонери, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми, пише видання На пенсії.

Сума доплати розраховується в розмірі 1% від пенсії за кожен повний рік трудового стажу, отриманого понад норму.

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Особи, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років, отримують найбільшу доплату. Але ця надбавка розраховується не від суми пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму.

Надбавка до пенсії за вік

Українці, які досягли 70 років або більше, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії. Розмір надбавки залежить від віку людини:

  • для тих, хто досяг 70 років - 300 гривень
  • для осіб від 75 до 80 років - 456 гривень на місяць
  • для пенсіонерів від 80 років - 579 грн.

Надбавка 150 гривень

Цю надбавку отримають пенсіонери, які утримують дітей молодше 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, по інвалідності та за вислугу років, призначених відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Щоб отримати таку надбавку, необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до нього документи, що посвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують його перебування на утриманні заявника.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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