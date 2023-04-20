Додадуть понад 600 гривень: кому в Україні підвищать пенсію в травні

По ряду причин, працюючі пенсіонери зможуть отримати перерахунок пенсій не в квітні, а в травні.

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Пенсії в Україні / фото УНІАН, колаж Главред

Українським пенсіонерам у травні 2023 року підвищать пенсії. Як повідомляє Пенсійний фонд України, 600 тисяч пенсіонерів отримають підвищені пенсійні виплати.

В ПФУ відзначили, що це стосується українців, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати і отримувати страховий стаж.

Відзначається, що по ряду причин, працюючі пенсіонери зможуть отримати перерахунок пенсій не в квітні, а в травні.

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"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, в тому числі, по лютий поточного року, і те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні", — йдеться в повідомленні.

Коли пенсіонери отримають підвищену пенсію

Однак, саме грошові виплати, ймовірно, надійдуть на рахунки пенсіонерів вже в червні, проте надбавку за квітень і травень вони не втратять – за ці місяці пенсіонерам також доплатять.

Розмір пенсії буде збільшено, якщо останній раз перерахунок проводився два роки тому або раніше, тобто стаж збільшився як мінімум на 24 місяці.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію або йому проводився перерахунок в 2021 році, а він продовжує працювати до сьогоднішнього дня, то він може очікувати збільшення своєї пенсії. Розмір підвищення залежить від стажу роботи і розміру заробітної плати. Сума перерахунку пенсії індивідуальна для кожного пенсіонера.

Таким чином, у травні 2023 року близько 600 тисяч пенсіонерів можуть отримати додаткову надбавку в 624 гривні.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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