"Люди можуть залишитися без пенсій, вони помруть": Зеленський насторожив гучною заявою

Українські пенсіонери можуть залишитися без грошей, якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу. Про це особисто заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом.
Він переживає, що відсутність грошей може призвести до катастрофічних наслідків, адже в Україні проживають понад 11 мільйонів пенсіонерів.
"Не маючи фінансової допомоги Заходу Україна не зможе платити пенсії. А без пенсії старі люди просто помруть... Ми багато чого купуємо за свої гроші, але, коли немає фінансування... ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я не тисну на жалість, але без пенсії старі люди просто помруть. У нас понад 11,5 млн пенсіонерів – чи є ще хоч одна така країна в Європі?"- сказав Зеленський.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, минулого року ЄС запропонував виділити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Однак для прийняття такого рішення потрібна згода всіх країн-членів. Угорщина скористалась своїм правом вето і виступила проти цього рішення.
Як повідомляв Главред, Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро, при умові, що Євросоюз виплатить Будапешту всі раніше заморожені кошти. Президент Угорщини Віктор Орбан вимагає переконливих доказів щодо розмороження коштів і планує обговорити це питання під час зустрічі з лідерами ЄС.
Крім цього, Орбан пропонує щорічно переглядати фінансування від ЄС. Якщо умови приймуть, Угорщина зможе блокувати допомогу для України залежно від своїх інтересів.
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