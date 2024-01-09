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Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на допомогу Україні від ЄС - Politico

Руслана Заклінська
9 січня 2024, 14:00
Пропозиція Угорщинини може розблокувати 50 мільярдів євро для Україні, однак залежатиме від інтересів прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на допомогу Україні від ЄС - Politico
Угорщина готова піти на компроміс щодо допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Угорщина висунула нову умову, яка може вирішити питання про фінансову підтримку України зі сторони Європейського Союзу. Угорський уряд пропонує, щоб фінансування переглядалося щорічно та зазначалося у відповідному рішенні Європейської ради. Про це повідомило Politico, посилаючись на слова трьох європейських дипломатів.

Якщо умови будуть прийняті, Угорщина матиме можливість блокувати фінансову допомогу, залежно від власних інтересів.

"На практиці це дало б Орбану можливість блокувати фінансування України з боку ЄС щороку - або отримати поступки від Брюсселя за відмову від права вето", - пише Politico.

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Пропозицію Угорщина висунула у п'ятницю, 5 січня, під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС та направила до Ради ЄС, яку наразі очолює Бельгія. Згідно з пропозицією, ЄС мав би надавати Україні 12,5 мільярда євро у формі грантів та кредитів щороку. Протягом чотирьох років загальна сума складе - 50 мільярдів євро.

"Хоча Угорщина не вперше висуває цю ідею, вона знаменує собою значний відхід від риторики Орбана в останні тижні, коли він виступав проти будь-яких грантів Україні з бюджету ЄС. Але деякі дипломати ЄС залишаються скептично налаштованими, вказуючи на те, що рішення з року в рік не забезпечить передбачуваності для України", - зазначили у виданні.

Однак деякі дипломати ЄС висловлюють сумніви в ефективності цієї пропозиції. Вони наголошують, що багаторічні програми ЄС, такі як МФБ, не можуть переглядатись щорічно.

Блокування допомоги Україні від ЄС Угорщиною

Нагадаємо, минулого року в Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Однак, для ухвалення такого рішення необхідна згода всіх країн. Проти цього рішення виступає Угорщина, країна наклала вето.

Як повідомляв Главред, Угорщина готова розблокувати пакет військової допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро, якщо Євросоюз виплатить Будапешту всі заморожені кошти. Орбан очікує переконливих доказів отримання розморожених коштів під час зустрічі лідерів ЄС.

Однак, в разі блокування Угорщиною перегляду довгострокового бюджету ЄС 1 лютого, держави-члени можуть розглянути надання Україні коштів за межами бюджетного процесу ЄС. Країни розглядають можливість національних гарантій для залучення фінансування на ринках.

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Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Україна Європейський союз грошова допомога
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