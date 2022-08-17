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Курс долара залежить від лінії фронту: експерт спрогнозував падіння гривні

17 серпня 2022, 08:03

Щоби зберегти і примножити кошти, українцям найкраще вкладати кошти в активи, вважає економічний експерт Артем Ваганов.

Долар
Курс долара в Україні безпосередньо залежить від ситуації на фронті / УНІАН

Економічний експерт Артем Ваганов прогнозує подальше падіння гривні. Оскільки курс валют в Україні безпосередньо залежить від ситуації на фронті, то чим довше триватимуть військові дії, тим песимістичнішою ситуація буде в економіці та з курсом.

"Чим більше термін, тим впевненіше я можу сказати, що гривня буде слабшати", - зазначив він у колонці на НВ.

Ваганов додав, що історично в Україні тренд на знецінення гривні теж існує.

"Було всього чотири роки, в які гривня зміцнювалася по відношенню до долара. Найбільша ревальвація була в 2018 році, коли гривня зміцнилася на 14,5%. Девальвував курс у кризові роки набагато швидше - від 150% до 197% на рік. І таких періодів було кілька", - додав експерт.

Також Ваганов дав пораду українцям: щоби зберегти і примножити кошти, найкраще вкладати їх в активи.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може піднятися до 43 гривень. Такий прогноз закладається в розрахунках Нацбанку і уряду України на кінець 2022. Поліпшення після нового року не очікується, в 2023 році долар очікується дорожче 45 грн, а до кінця наступного року зросте до 46,2 грн за USD.

Нагадаємо, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/долар.

Тим часом Національний банк України закликає українців не купувати долари і використовувати інші способи для збереження власних заощаджень - банківський депозит або покупка державних облігацій.

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