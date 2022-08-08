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В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити свій курс купівлі валюти: НБУ зняв обмеження

8 серпня 2022, 15:32

Українські банки і небанківські обмінники тепер отримали дозвіл від Національного банку і можуть виставляти будь-який курс валюти для населення.

курс валют
В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити курс купівлі валюти: / колаж УНІАН

Українські банки і пункти обміну валют тепер можуть виставляти будь-який курс валют для продажу населення. Про це йдеться в постанові Національного банку України (НБУ).

До цього курс покупки повинен був бути не нижче офіційного, який становить 36,57 грн/дол.

"Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, встановленим уповноваженою установою", – зазначено в документі.

Таким чином Нацбанк дозволив банкам і обмінникам встановлювати в касах курс без обмежень. До цього мінімальний курс викупу не повинен був бути нижче офіційного. З початку війни він становив 29,25 грн/дол., а з кінця липня 36,57 грн/дол.

В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити свій курс купівлі валюти: НБУ зняв обмеження

Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

29 липня Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктам обміну валют - з цього дня всі операції повинні фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло,

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Автор: Єгор Бунін
НБУ курс валют курс долара
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