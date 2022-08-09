Не потрібно скуповувати долар: у Нацбанку розповіли українцям, як зберегти гроші

У Нацбанку розповіли українцям , як зберегти гроші / УНІАН, pixabay

Національний банк України закликає українців не купувати долари і використовувати інші способи для збереження власних заощаджень - банківський депозит або покупка державних облігацій. Про це в інтерв'ю порталу "Главком" сказала перша заступник голови правління Національного фінансового регулятора Катерина Рожкова.

"Тобто люди намагаються зафіксувати свої гривневі заощадження, вберегти їх від знецінення. Саме тому ми, по-перше, в червні підвищили облікову ставку до 25%. Підняття ставки - це сигнал для банків підвищити ставки за депозитами, щоб не відбувалася втеча від гривні", – сказала вона.

За словами Рожкової, замість покупки доларів гроші можна класти на гривневий депозит. Його ставка як мінімум компенсує частину інфляції. Ще один спосіб інвестицій - військові облігації.

"Зрозуміло, що сьогодні навіть при інфляції 21,5% їх прибутковість значно нижче. Але ми вже бачимо, що Мінфін поступово підвищує ставки і очікуємо, що цей процес буде продовжуватися. Таким чином, для громадян це дало б можливість значною мірою перекрити інфляційні втрати", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

29 липня Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктів обміну валют - з цього дня всі операції повинні фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.

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