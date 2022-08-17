Долар проб'є стелю: коли чекати різкого зльоту на валютному ринку

Долар, що подорожчав, потягне з собою і різке підвищення цін.
В Україні курс долара може піднятися до 43 гривень. Такий прогноз закладається в розрахунках Нацбанку і Уряду України на кінець 2022.
Поліпшення після нового року не очікується, в 2023 році долар очікується дорожче 45 грн, а до кінця наступного року зросте до 46,2 грн за USD, повідомляє Obozrevatel.
Уточнюється, що долар, що подорожчав, потягне з собою і ціни, тільки до кінця 2022 року очікується подорожчання на третину. У 2023 зупинки зростання цін не очікується.
Відзначимо, що раніше деякі банки підняли курс до 40 і навіть до 42 гривень за одиницю.
Разом з тим на "чорному" ринку долар в покупці виріс на 1,32 грн, а в продажу — на 1,23 грн. Євро в купівлі подорожчало на 1,03 грн, а в продажу — на 70 копійок.
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Автор: Олексій Тесля