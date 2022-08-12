У НБУ зізнались, чому не можуть вирівняти офіційний та готівковий курс долара

Чому не вдається вирівняти курс долара: відповідь Нацбанку / Фото УНІАН

В Україні не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара через валютні обмеження, повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв'ю для forbes.ua.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

"Різниця між офіційним і готівковим курсами насамперед пов'язана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки будуть існувати обмеження, буде існувати і ця курсова різниця", - зазначив Шевченко.

За слова голови регулятора, що для того, щоб стримати курсову різницю, були розширені можливості банків з продажу готівкової валюти.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, Долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

Тим часом Національний банк України закликає українців не купувати долари і використовувати інші способи для збереження власних заощаджень-банківський депозит або покупка державних облігацій.

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