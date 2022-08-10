Долар по 40 грн і збільшення попиту на валюту: експерт дав невтішний прогноз на серпень

У серпні долар буде по 40 грн / Колаж фото УНІАН, pixabay

У серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що у серпня курс вдасться втримати на рівні 40 грн/доллар. Про це заявив економічний експерт Данило Монін, повідомляє Telegraf.

Він додав, що хоч НБУ і подав тревожний сигнал, але ознаки кризи на валютному ринку не спостерігаються.

"Хоча у липні зайшли всього 1,5 мільярдів доларів фінансової допомоги, міжнародні резерви знизилися всього на 400 мільйонів доларів. Хоча населенню і дали купувати безготівковий долар за курсом банків, що підняло попит з боку населення, я все-таки вважаю, що в серпні вдасться утримати курс долара в 40 гривень", – сказав Монін.

Нагадаємо, 29 липня Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктів обміну валют - з цього дня всі операції повинні фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.

Раніше заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман розповів, що гривня повинна посилитися в найближчі кілька тижнів.

"Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратися на думку дуже багатьох експертів, навіть не працюють в НБУ", - пояснив він.

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