За долар 45 гривень: експерт дав несподіваний прогноз на серпень

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На сьогодні спрогнозувати курс долара на скільки-небудь тривалому часовому відрізку видається складно, заявила банківський експерт Анна Золотько.

Як підкреслила вона в коментарі Ubr.ua, в даний момент ринок тестує верхню цінову межу, після досягнення якої курс стабілізується і почне знижуватися.

"Нас чекає неминуча корекція. Однак яким виявиться новий курсовий коридор - сказати складно. На це питання в поточних умовах може відповісти тільки ринок", - впевнена експерт.

У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Гойлов вказав на те, що навіть якщо долар досягне 45 грн, то надовго не затримається на цьому рівні.

"Зростання пропозиції з боку комерційних банків і експортерів повинен, нехай і незначно, зміцнити гривню. Крім того, попит поблизу цих відміток буде скорочуватися", – додав експерт.

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