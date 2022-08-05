За долар 45 гривень: експерт дав несподіваний прогноз на серпень

Зростання пропозиції з боку комерційних банків і експортерів зміцнить гривню, впевнений Андрій гойлов.
На сьогодні спрогнозувати курс долара на скільки-небудь тривалому часовому відрізку видається складно, заявила банківський експерт Анна Золотько.
Як підкреслила вона в коментарі Ubr.ua, в даний момент ринок тестує верхню цінову межу, після досягнення якої курс стабілізується і почне знижуватися.
"Нас чекає неминуча корекція. Однак яким виявиться новий курсовий коридор - сказати складно. На це питання в поточних умовах може відповісти тільки ринок", - впевнена експерт.
У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Гойлов вказав на те, що навіть якщо долар досягне 45 грн, то надовго не затримається на цьому рівні.
"Зростання пропозиції з боку комерційних банків і експортерів повинен, нехай і незначно, зміцнити гривню. Крім того, попит поблизу цих відміток буде скорочуватися", – додав експерт.
Читайте ще:
- Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курс
- Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літо
- Долар різко рвоне вгору: українців ошелешили прогнозом нового валютного курсу