Коротко:
- "Роснефть" володіє більшістю акцій індійської Nayara
- До кінця року прогнозується надлишок пропозиції
Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж нафти індійському НПЗ Nayara Energy після того, як Євросоюз у липні ввів санкції через підтримку НПЗ Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Припинення поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більшість акцій якої належить російським структурам, включно з "Роснефтью", у серпні повністю покладалася на російську нафту, згідно з даними джерел і відстеження судноплавства LSEG.
Зазвичай Nayara отримує приблизно 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської щомісяця, але в серпні не отримала жодної партії від цих постачальників, свідчать дані Kpler і LSEG.
Два джерела зазначили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara в SOMO, без уточнення деталей.
Останню партію іракської нафти Basra для Nayara розвантажив танкер Kalliopi (VLCC) у порту Вадінар 29 липня, згідно з даними Kpler і LSEG, а також інформацією від галузевих джерел.
Приватний нафтопереробник отримав 1 млн барелів Arab Light, доставлених VLCC Georgios, який також перевозив аналогічний обсяг іракської Basrah Heavy, 18 липня - це була остання партія з Саудівської Аравії, згідно з даними LSEG.
Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі заявив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти", йдеться в статті.
Приватна компанія експлуатує свій НПЗ у Вадінарі (західна Індія) потужністю 400 тис. барелів на добу на рівні приблизно 70-80% через труднощі зі збутом продукції після введення санкцій, повідомили джерела.
Nayara Energy, що контролює приблизно 8% від загальної потужності нафтоперероблення в Індії (5,2 млн барелів на добу), стикається з проблемами транспортування пального після санкцій ЄС, покладаючись на так званий "тіньовий флот", оскільки інші перевізники відмовилися від співпраці, згідно зі звітами про судноплавство і даними.
До кінця року прогнозують надлишок пропозиції, підкреслює ЗМІ.
Тиск США на Індію - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що державні нафтопереробні підприємства Індії нині відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.
Раніше стало відомо, що Індія ухвалила рішення відкласти переговори зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти.
Напередодні повідомлялося, що країна-окупант Росія та її економічний партнер Індія підписали протокол про посилення співробітництва у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій на тлі тиску США.
