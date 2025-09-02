Саудівська Аравія та Ірак через санкції припинили постачання нафти НПЗ Індії - Reuters

У серпні представник російського посольства в Нью-Делі заявив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти", йдеться у статті.

Саудівська Аравія та Ірак припинили постачання нафти на НПЗ Індії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

"Роснефть" володіє більшістю акцій індійської Nayara

До кінця року прогнозується надлишок пропозиції

Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж нафти індійському НПЗ Nayara Energy після того, як Євросоюз у липні ввів санкції через підтримку НПЗ Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Припинення поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більшість акцій якої належить російським структурам, включно з "Роснефтью", у серпні повністю покладалася на російську нафту, згідно з даними джерел і відстеження судноплавства LSEG.

Зазвичай Nayara отримує приблизно 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської щомісяця, але в серпні не отримала жодної партії від цих постачальників, свідчать дані Kpler і LSEG.

Два джерела зазначили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara в SOMO, без уточнення деталей.

Останню партію іракської нафти Basra для Nayara розвантажив танкер Kalliopi (VLCC) у порту Вадінар 29 липня, згідно з даними Kpler і LSEG, а також інформацією від галузевих джерел.

Приватний нафтопереробник отримав 1 млн барелів Arab Light, доставлених VLCC Georgios, який також перевозив аналогічний обсяг іракської Basrah Heavy, 18 липня - це була остання партія з Саудівської Аравії, згідно з даними LSEG.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі заявив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти", йдеться в статті.

Приватна компанія експлуатує свій НПЗ у Вадінарі (західна Індія) потужністю 400 тис. барелів на добу на рівні приблизно 70-80% через труднощі зі збутом продукції після введення санкцій, повідомили джерела.

Nayara Energy, що контролює приблизно 8% від загальної потужності нафтоперероблення в Індії (5,2 млн барелів на добу), стикається з проблемами транспортування пального після санкцій ЄС, покладаючись на так званий "тіньовий флот", оскільки інші перевізники відмовилися від співпраці, згідно зі звітами про судноплавство і даними.

До кінця року прогнозують надлишок пропозиції, підкреслює ЗМІ.

Тиск США на Індію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що державні нафтопереробні підприємства Індії нині відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Раніше стало відомо, що Індія ухвалила рішення відкласти переговори зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти.

Напередодні повідомлялося, що країна-окупант Росія та її економічний партнер Індія підписали протокол про посилення співробітництва у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій на тлі тиску США.

