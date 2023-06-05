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Кабмін повернув обов'язкові повірки комунальних лічильників: що змінилося

Дмитро Відоменко
5 червня 2023, 08:56 оновлено 5 червня, 08:57
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Як кажуть комунальники, всі без винятку лічильники гарячої води та опалення з простроченими свідоцтвами обов'язково повинні пройти через повірку.
Лічильники, вода
Акт про проведення повірки необхідно надати в одне з відділень Центру комунального сервісу / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні знову почали проводити обов'язкові повірки індивідуальних приладів обліку комунальних послуг (лічильників). Як пишуть у Telegram-каналі "Київтеплоенерго", таке рішення уряду поширюється на всіх громадян, крім тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 440 від 7 квітня 2023 року відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг", – йдеться в повідомленні.

Як кажуть комунальники, всі без винятку лічильники централізованого опалення та гарячого водопостачання з простроченими свідоцтвами обов'язково повинні пройти через повірку.

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"Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" повірку індивідуальних приладів обліку здійснюють ліцензовані організації, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - підсумували в компанії "Київтеплоенерго".

Акт про проведення повірки необхідно надати в одне з відділень Центру комунального сервісу - це можна зробити за відповідним гіперпосиланням.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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