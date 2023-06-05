Кабмін повернув обов'язкові повірки комунальних лічильників: що змінилося

Як кажуть комунальники, всі без винятку лічильники гарячої води та опалення з простроченими свідоцтвами обов'язково повинні пройти через повірку.

https://glavred.net/economics/kabmin-vernul-obyazatelnye-poverki-kommunalnyh-schetchikov-chto-pomenyalos-10475575.html Посилання скопійоване

Акт про проведення повірки необхідно надати в одне з відділень Центру комунального сервісу / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні знову почали проводити обов'язкові повірки індивідуальних приладів обліку комунальних послуг (лічильників). Як пишуть у Telegram-каналі "Київтеплоенерго", таке рішення уряду поширюється на всіх громадян, крім тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 440 від 7 квітня 2023 року відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг", – йдеться в повідомленні.

Як кажуть комунальники, всі без винятку лічильники централізованого опалення та гарячого водопостачання з простроченими свідоцтвами обов'язково повинні пройти через повірку.

відео дня

"Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" повірку індивідуальних приладів обліку здійснюють ліцензовані організації, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - підсумували в компанії "Київтеплоенерго".

Акт про проведення повірки необхідно надати в одне з відділень Центру комунального сервісу - це можна зробити за відповідним гіперпосиланням.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Більше новин: