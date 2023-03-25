Тарифи на електроенергію для населення не підвищуватимуться у квітні - Міненерго

Як повідомляють у Міненерго, тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться на нинішньому рівні до 1 травня 2023 року.

Тарифи, світло / Колаж фото УНІАН

Український уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 30 квітня нинішнього року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міненерго в соціальній мережі Facebook.

Відповідно, до кінця другого місяця весни тарифи на світло для українців залишаться без змін.

За рішенням Кабміну, тарифи на світло залишатимуться на такому рівні:

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1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год - для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год - для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Далі - для колективних побутових споживачів та гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію буде встановлено у розмірі 1,68 грн (з ПДВ) за кіловат-годину.

Тарифи в Україні

У липні минулого року Верховна Рада прийняла законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

У документах йдеться, що мораторій діятиме протягом усього воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році - для непобутових споживачів.

Підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року буде триетапним:

до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 430,25 грн / МВт-год з 1 квітня (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).

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