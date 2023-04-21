Тарифи зростуть удвічі: в Україні може подорожчати електроенергія

Підвищення тарифів на світло пов'язане з необхідністю відновлення української енергетичної інфраструктури, яка була зруйнована внаслідок ракетних ударів.

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В Україні можуть підвищитись тарифи на світло / Колаж фото УНІАН

В Україні можуть удвічі зрости тарифи на світло. Необхідність підвищення тарифів пов'язана з війною, яку Росія розв'язала проти України. Внаслідок ракетних ударів була зруйнована енергетична інфраструктура, відновлення якої потребує багато грошей. Про це під час телемарафону заявив голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський.

Нині питання перегляду тарифів на електроенергію є відкритим.

"Для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми. Тож для забезпечення нового опалювального сезону такі схеми є неможливими ... Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 1,44 грн, 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год", - пояснив Ущапковський.

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За його даними, для повного відновлення української енергетичної інфраструктури потрібні понад 10 мільярдів доларів. Натомість партнери покривають лише 10% необхідних витрат.

Варто зазначити, що в цей час в Україні діє тариф 1,44 грн за кВт/год при споживанні до 250 кВт/год на місяць, а понад цей обсяг - 1,68 грн за кВт/год.

Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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