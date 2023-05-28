Платіжки будуть космічними: в Україні підвищують тарифи на воду і світло

Тарифи на світло можуть зрости до 2,88 грн за кВт/год, тобто в середньому на 150-200 грн.

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Тарифи на воду і світло / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

З 1 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знову розгляне питання про суттєве підвищення тарифів на воду.

Як зазначається на сайті регулятора, відповідне рішення буде винесено на розгляд 31 травня.

Таким чином регулятор пропонує підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів.

Найбільші підвищення отримають споживачі кількох регіонів:

тариф КП "Житомирводоканал" у розмірі 37,5 грн пропонується підвищити на 56%, до 58,6 грн за куб. м.;

тариф "Вінницяоблводоканал" пропонується підвищити майже на 60% - з 25,62 до 40,75 грн за куб. м.;

для користувачів "Київводоканалу" пропонується збільшити тариф на третину: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 40,46 грн за куб. м;

розцінки КП "Павлоградське ВУВКГ" зростуть на третину - з 53,7 грн за куб. м, до 70,6 грн за куб. м;

постачання води споживачам "Дніпроводоканалу" може подорожчати на 23% - з 31,35 грн за куб. м до 38,79 грн за куб. м;

вартість послуг "Луцькводоканалу" - 28,41 грн за куб. м. пропонується підвищити на 18%, до 32,24 грн за куб. м.

Більш помірне зростання тарифів близько 12-15% пропонується впровадити в деяких західних областях України.

"Чернівціводоканал" - тариф був 27,9 грн за куб. м, а може стати 31,1 грн;

"Хмельницькводоканал" - тариф був 27,4 грн за куб. м., а може стати 32,64 грн;

"Львівводоканал" - тариф був 25,88 грн за куб.м, а може стати 28,6 грн.

Всі розцінки вказані з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), пише УНІАН.

Варто відзначити, що остаточне рішення регулятор ще не прийняв, тому фінальні розцінки можуть змінитися.

Тарифи на світло

Член комітету парламенту з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону розповів, що тарифи на світло можуть зрости до 2,88 грн за кВт/год, тобто в середньому на 150-200 грн.

За його словами, потрібно прибрати поріг, щоб спростити облік. Це має бути прийнятий Кабінетом міністрів під час засідання уряду.

"Тому що коли йде поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг і роблять єдиний тариф для всього населення — 2,88 грн", — пояснив він.

На питання, чи вплине це на субсидії, відповів, що ні. Їх отримуватимуть і після підняття тарифів.

Дивіться відео про те, як суми в платіжках українців зміняться:

Можливе підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на розв'язання давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

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