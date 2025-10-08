Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

Уряд закладає в бюджет-2026 значне підвищення тарифів на комунальні послуги.

Головне:

Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ

За прогнозами, ціни на газ зростуть на 15%, кажуть експерти

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів за результатами наради з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики. Сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - повідомив глава держави.

Також президент повідомив, що ухвалено рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Він також доручив підготувати і доповісти про шляхи підвищення зарплати вчителів, "щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року".

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь щодо цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.

Зміна тарифів на газ: думка експерта

Уряд закладає в бюджет-2026 значне підвищення тарифів на комунальні послуги за одночасного скорочення субсидій для населення. За прогнозами, ціни на газ зростуть на 15%, а на електроенергію - на 20%, тоді як фінансування житлово-комунальних субсидій зменшиться на 7,2%.

Про це пише експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський у матеріалі для видання ZN.UA, аналізуючи проєкт державного бюджету на наступний рік.

Порівняно з 2025 роком видатки на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг зменшаться на 7,2% - до 42 мільярдів гривень. Водночас тарифи суттєво зростають: "газ +15%, електрика +20%", - зазначає експерт у публікації.

Таке поєднання створює складну ситуацію для мільйонів українських родин, особливо з низькими доходами. Фактично людям доведеться платити більше за комунальні послуги за меншої державної підтримки.

Тарифи на газ в Україні: головне

Як повідомлялося, газопостачальна компанія Нафтогаз України, що є частиною групи Нафтогаз, у квітні заявляла, що й надалі постачатиме газ для населення за незмінною ціною - 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас Нафтогаз закликав споживачів відповідально ставитися до своєчасних розрахунків, що "допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру".

Зростання тарифів на газ: що говорять у Раді

Підвищення цін на газ - це неминуча перспектива, вважає народний депутат від фракції "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

Він зазначив, що в майбутньому Україні все одно доведеться повернутися до питання коригування тарифів на газ для населення.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

