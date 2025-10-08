Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

Олексій Тесля
8 жовтня 2025, 18:55
32
Уряд закладає в бюджет-2026 значне підвищення тарифів на комунальні послуги.
тариф на газ
Українцям розповіли про тарифи на газ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ
  • За прогнозами, ціни на газ зростуть на 15%, кажуть експерти

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів за результатами наради з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики. Сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - повідомив глава держави.

відео дня

Також президент повідомив, що ухвалено рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Він також доручив підготувати і доповісти про шляхи підвищення зарплати вчителів, "щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року".

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь щодо цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.

Зміна тарифів на газ: думка експерта

Уряд закладає в бюджет-2026 значне підвищення тарифів на комунальні послуги за одночасного скорочення субсидій для населення. За прогнозами, ціни на газ зростуть на 15%, а на електроенергію - на 20%, тоді як фінансування житлово-комунальних субсидій зменшиться на 7,2%.

Про це пише експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський у матеріалі для видання ZN.UA, аналізуючи проєкт державного бюджету на наступний рік.

Порівняно з 2025 роком видатки на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг зменшаться на 7,2% - до 42 мільярдів гривень. Водночас тарифи суттєво зростають: "газ +15%, електрика +20%", - зазначає експерт у публікації.

Таке поєднання створює складну ситуацію для мільйонів українських родин, особливо з низькими доходами. Фактично людям доведеться платити більше за комунальні послуги за меншої державної підтримки.

Тарифи на газ в Україні: головне

Як повідомлялося, газопостачальна компанія Нафтогаз України, що є частиною групи Нафтогаз, у квітні заявляла, що й надалі постачатиме газ для населення за незмінною ціною - 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас Нафтогаз закликав споживачів відповідально ставитися до своєчасних розрахунків, що "допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру".

Зростання тарифів на газ: що говорять у Раді

Підвищення цін на газ - це неминуча перспектива, вважає народний депутат від фракції "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

Він зазначив, що в майбутньому Україні все одно доведеться повернутися до питання коригування тарифів на газ для населення.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

тарифи на газ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

19:04Війна
"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21Війна
Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Останні новини

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтня

19:04

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

18:59

Є нюанс: розкрито, як передача Україні ракет Tomahawk вплине на хід війни

18:55

Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

18:53

Що робити, якщо на похороні за комір кинули жменю землі - пояснення священникаВідео

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
18:42

Гарні осушувачі: несподівані сусіди, що допомагають картоплі не згнитиВідео

18:21

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21

Чи може сусідський собака забігати на чужу ділянку - закон поставив крапку в питанніВідео

17:53

"Нічого недоторканного": прогноз полковника ЗСУ про удари Tomahawk по Кремлю

Реклама
17:13

Ідеальні "домосіди": названо 10 порід собак, яких потрібно найменше вигулювати

16:54

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:50

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, списокВідео

16:43

5 снів, які не можна ігнорувати: мольфар вказав на важливі знакиВідео

16:32

Віддають за копійки: в Україні рухнула вартість популярного овоча

16:27

"Не можна сказати словами": донька Ніни Матвієнко вшанувала пам'ять про співачку

16:22

Сушіння одягу навіть без опалення: геніальний трюк здивує своєю простотоюВідео

16:17

Фразу "нема за що" краще забути: як правильно відповісти на "дякую"Відео

15:54

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:42

Одна звичка спустошить гаманець: що не варто робити водіям в заторіВідео

15:24

У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США "наслідками"

Реклама
15:15

Триває з минулого століття: найдовша гра потрапила до Книги рекордів ГіннесаВідео

14:38

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

14:01

"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

13:59

Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

13:57

Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

13:45

Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

13:35

Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

13:29

"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

12:54

Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

12:52

"Можна забути про сім'ю і спадщину": путініст Петросян посварився з дружиною

12:49

У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

12:30

Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

12:11

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

11:54

Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

11:45

Значення дивує й досі: як в Україні з’явилось слово "пантелик"Відео

11:36

"Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

11:25

Податкові втрати та ризики для бізнесу: що передбачає новий тютюновий закон

Реклама
11:10

Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

11:05

На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

11:04

Китайський гороскоп на завтра 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

10:53

РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на кілька днів

10:02

"Погасити Москву": експерт сказав, яким має бути наступний етап війни

09:56

Знаменна зустріч: фронтмент гурту Anothers розкрив важливий секрет нової пісні

09:49

Збирають дощову воду: в ISW сказали, де ЗСУ відрізали окупантів від постачання

09:40

Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

09:34

Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

09:30

Завжди прийдуть на допомогу: п'ять найщедріших знаків зодіаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти