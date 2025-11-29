Рус
На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

Руслана Заклінська
29 листопада 2025, 16:34
1323
У Асоціації виробників молока повідомили про здешевлення трьох ґатунків молока наприкінці листопада.
Ціни на молоко падають / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Три ґатунки молока наприкінці листопада подешевшали до 16,25 грн/кг
  • Масло й сухе молоко продають нижче собівартості, щоб покривати витрати
  • Молоко екстраґатунку зараз на 17,2% дешевше, ніж рік тому

Середньозважена ціна трьох ґатунків молока-сировини в Україні наприкінці листопада знизилася до 16,25 грн/кг без ПДВ. Це на 92 копійки менше, ніж було місяцем раніше. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За даними аналітика, майже всі категорії молока демонструють відчутне зниження вартості.

відео дня

Середня закупівельна ціна молока екстраґатунку впала на 95 копійок у порівнянні з другою половиною жовтня. Нинішня середня ціна - 16,3 грн/кг. У господарствах вартість коливалася в межах 16-16,8 грн/кг.

Середня ціна на молоко вищого ґатунку склала 16,1 грн/кг, що на 90 коп. менше, ніж у другій половині жовтня. Фермери продавали його в межах 16-16,3 грн/кг.

Найменше подешевшав перший ґатунок - на 75 коп. Його середня закупівельна ціна тепер становить 15,9 грн/кг. Мінімальна ціна в господарствах сягає 15,8 грн/кг, максимальна - 16 грн/кг.

Чому падають ціни на молоко-сировину

Кухалейшвілі пояснив, що головна причина зниження цін - низький попит як на молоко-сировину, так і на молочні біржові товари. Експорт українських молочних продуктів до ЄС залишається слабким, оскільки європейські ціни на біржові товари теж падають. Через це переробні підприємства змушені продавати вершкове масло та сухе молоко нижче собівартості, аби розраховуватися за поточними витратами.

Експерт зазначив, що восени 2024 року на ринку спостерігався бичачий тренд - високий експортний попит та активна закупівля сировини. Тепер ситуація протилежна, оскільки ціна сирого молока класу екстра наприкінці листопада на 17,2% нижча, ніж рік тому.

На європейський ринок додатково тиснуть безмитні постачання дешевої молочної продукції зі США, зокрема вершкового масла. У США наразі ціни на молоко-сировину й готові молочні продукти нижчі, ніж в Україні, що ще більше ускладнює конкурентну боротьбу українських виробників на зовнішніх ринках.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

На що зростуть ціна перед Новим роком - думка експертки

Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець в коментарі Главреду розповіла, що традиційне подорожчання яловичини, свинини та курятини очікується безпосередньо перед Новим роком.

За її словами, зростання вартості одного виду м’яса автоматично тягне за собою підвищення цін на інші. Упродовж цього року роздрібні ціни на яловичину, свинину та курятину в супермаркетах зросли від 16,2% до 74,3%.

"Подорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції і зростання попиту. Зокрема, скорочення пропозиції яловичини і свинини та їх подорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають", - пояснила вона.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні подешевшала частина молочної продукції. За даними Мінфіну, станом на 24 листопада в супермаркетах знизилися ціни на масло та кисломолочний сир порівняно з жовтнем.

Також ціни на плодоовочеві в грудні формуються під впливом обсягів поставок, вартості зберігання, транспортування та підвищених тарифів для виробників. За даними Мінфіну, наприкінці листопада борщовий набір подешевшав.

Крім цього, у листопаді картопля в Україні подешевшала приблизно на 14%. Але вже в грудні економіст Володимир Чиж прогнозує, що картопля здорожчає до понад 20 грн/кг, а до кінця 2025 року - на 10-20%.

Про джерело: Асоціація виробників молока

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

