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ЄС готує рішення щодо "заморожених" €200 млрд РФ: що дістанеться Україні

Тарас Сидоржевський
30 листопада 2023, 19:21оновлено 30 листопада, 20:50
В ЄС вирішують, як податок на прибуток, отриманий від російських активів, використовувати для відновлення України.
ЄС санкції проти Росії
У Європі заморожено €200 млрд Центробанку РФ / Колаж: Главред, фото pixabay

Європейський союз готує пропозицію обкласти податком прибуток від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти відновленню України.

Як повідомляє Bloomberg, 12 грудня Європейська комісія попередньо планує представити законодавчу пропозицію про введення податку на прибуток, отриманий від заморожених активів росіян.

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За словами джерела видання, знайомого з ходом обговорення, в проекті плану буде роз'яснено, що ряд питань, піднятих країнами-членами, ще потребує вирішення і що пропозиція ЄС не перешкоджатиме національним податкам або іншим заходам.

Згодні не всі

"Це питання розділило 27 країн Союзу, причому Бельгія, Німеччина, Франція, Італія і Люксембург опинилися в числі тих, хто висловив обережність щодо прискорення процесу і закликав до більш поступового підходу", - пише видання.

За інформацією джерел, зустріч національних експертів і комісії 6 грудня стане "ключовим моментом для визначення того, чи достатньо скорочені розбіжності".

Заморожені російські гроші в Європі: історія питання

ЄС вже кілька місяців обговорює, як швидко реалізувати варіант застосування податку на прибуток, отриманий від активів, і використовувати отримані кошти для відновлення України.

За оцінками, понад 200 мільярдів євро російських суверенних активів, що потрапили під санкції, знаходяться в ЄС, причому більша частина - в бельгійському кліринговому центрі Euroclear. За даними, опублікованими минулого місяця, санкційні російські активи, заморожені в Euroclear, принесли майже 3 мільярди євро прибутку з моменту їх заморожування по третій квартал цього року.

Бельгія заявила, що наступного року вкладе 1,7 мільярда євро на допомогу Україні за рахунок власних податкових надходжень від заморожених російських активів. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн спочатку обіцяла підготувати пропозицію на рівні ЄС до літа цього року, незважаючи на скептицизм багатьох столиць і Європейського центрального банку. Прийняття плану комісією 12 грудня дозволить лідерам ЄС розглянути його на саміті в Брюсселі в кінці цього тижня.

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Євросоюз санкції Євросоюзу
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