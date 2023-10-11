Вперше за час війни: Бельгія передає 1,7 мільярди із заморожених активів Росії

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду для надання фінансової підтримки Україні у розмірі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися за рахунок коштів, одержаних від оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Він подкреслив, що Бельгія залишається відданою підтримці України і продовжить діяти в трьох основних напрямках, з яких перші два включають військову допомогу та застосування економічних санкцій.
"Третій – це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо", - зазначив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.
Володимир Зеленський в Бельгії
Нагадаємо, як раніше поввідомляв Главред, у середу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.
За словами президента, на даний момент ніхто не може сказати, скільки днів ще триватиме війна в Україні, але вже очевидні кілька речей.
Водночас, міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
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