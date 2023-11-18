Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу

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Орбан продовжує протестувати проти вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Скандально відомий своїми проросійськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і заявив, що офіційний Київ зараз "на відстані світлових років" від ЄС. Про це він сказав в рамках виступу на з'їзді своєї партії "Фідес", повідомляє портал Magyar Hirlap.

"Серйозна політична боротьба чекає нас в майбутні місяці до європейських виборів. Обговорення бюджету в Брюсселі, виправлення помилкової обіцянки почати переговори, яку дали Україні, також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз знаходиться на відстані світлових років від Євросоюзу", – заявив Орбан.

Далі політик знову вирішив підняти градуси обговорення теми і заявив, що "іноземці хотіли купити майбутній угорський уряд, а разом з ним і країну".

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У цьому контексті він знову згадав про Україну і в черговий раз виступив проти надання зброї ЗСУ. За його словами, "якби це вдалося" ("купити" уряд Угорщини – Главред), то угорська зброя "вже давно була б в Україні".

"Ми були б залучені у війну з безнадійними і непередбачуваними наслідками", – підсумував Орбан.

Пропаганда Орбана про Україну

Нещодавно прем'єр Угорщини Орбан зустрівся в Китаї з главою Кремля Путіним. В рамках форуму Один пояс-один шлях він повторив російську пропаганду проти України і сказав директору РФ, що Будапешт "намагається врятувати двосторонні відносини" з Москвою, підтримує зняття санкцій з РФ і "завершення бойових дій".

Пізніше Орбан зробив ще одну скандальну заяву на адресу України. Він сказав, що допомога Україні, мовляв, не в інтересах народу Угорщини.

Західний світ піддав критиці Орбана за зустріч з Путіним. Сам Орбан, у свою чергу, знову вибухнув пропагандою і сказав, що "Україна не здобуде перемогу на фронті", після чого його знову розкритикували.

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