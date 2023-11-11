Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

Навіть вето Угорщини не завадить передати Україні допомогу на суму 50 мільярдів євро.

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Угорщина не зможе заблокувати виділення Україні 50 млрд євро від ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Угорщина намагається заблокувати виділення Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Але вето Угорщини не зупинить допомогу, бо ЄС може його обійти. Про це повідомляє Reuters.

Євросоюз може звернутись за допомогою до інших країн-членів ЄС окремо. Шляхом двосторонніх угод вдасться набрати ту ж суму.

"Угорщина ризикує зловживати своєю удачею. Ми воліли б, щоб вона була на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо буде потрібно", - йдеться у повідомленні. відео дня

Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що в Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єрміністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщині натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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