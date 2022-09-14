Їжа в Україні продовжить дорожчати: експерти назвали причини подорожчання продуктів

Експерти назвали причини подорожчання продуктів / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Практично всі експерти сходяться на тому, що продукти харчування в Україні будуть і будуть дорожчати до кінця року. Про це повідомляє портал Фокус.

Зокрема, зростання цін на продукти, на думку Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), пояснюється такими факторами, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну:

Тимчасова окупація частини території України, де, зокрема було зосереджено виробництво свинини та овочів

Зростання витрат на логістику, в тому числі, за рахунок подорожчання автомобільного палива

Підвищення цін на імпортну продукцію через блокування морських портів

Девальвація гривні.

Однак, Павло Мартишев - експерт Центру досліджень продовольства і землекористування KSE Institute ‒ нагадує про те, що ще до російського повномасштабного вторгнення ціни на продукти почали зростати. Саме з осені 2021 року сильно зросла ціна на газ.

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За слова експерта, найбільш складною була ситуація в молокопереробній, спиртовій та кондитерській галузях. А тваринництво сильно страждало через зростання світових цін на зернову продукцію.

Мартишев прогнозує подальше зростання цін на всі категорії продуктів через такі фактори:

високі інфляційні очікування населення і продовження накопичення товарів тривалого зберігання;

висока собівартість виробництва на тлі великих витрат на електрику;

зниження пропозиції через банкрутство частини підприємств;

високі логістичні витрати на тлі дорогого палива і переорієнтації транспортної системи на потреби фронту;

зростання ціни зерна всередині країни завдяки відкриттю портів і відновленню експорту через моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні За останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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