Найкраще запастися на зиму продуктами: експерт розповіло, що буде дорожчати

Найкраще запастися на зиму продуктами: експерт розповіло , що дорожчатиме / УНІАН

Подорожчання продуктів в Україні вже до осені складе в середньому не менше 10% – причому в ціні будуть рости всі основні групи продовольства. Про це повідомляє портал UBR з посиланням на експерта "Центру біржових технологій" Максима Орищака.

"Тому кожному українцю, розуміючи свій продуктовий набір, варто почати купувати нешвидкісні товари. Наскільки можливо підстрахувати себе з точки зору здатності прогодуватися восени і взимку – настільки це варто зробити", – зазначив експерт.

Орищак каже, що м'ясо буде дорожчати в силу зростання цін на корм для тварин. А молочна продукція, фрукти і овочі "піднімуться в ціні по сезонному фактору".

У той же час, в Україні подорожчала гречка. Станом на 13 серпня середня ціна її становить 93,97 грн/кг. це на 5,34 грн/кг вище, ніж було на початку місяця – тоді вона в середньому коштувала 88,63 грн/кг.

Дефіцит гречки в Україні почався навесні і продовжився влітку. Причинами стали ажіотажний попит на початку війни і зупинка імпорту гречаної крупи з Росії.

Однак фахівці запевняють, що вже восени 2022 року гречки стане більше, а ціни на неї впадуть до 65-70 грн. Справа в тому, що в цей період у продажу в магазинах буде Українська гречка нового врожаю.

Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

За словами чиновників, підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

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