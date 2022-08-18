Гаманці будуть порожніми: в Україні рекордно подорожчав стратегічно важливий продукт

Ціни на масло в Україні / pixabay

В Україні за останні два тижні рекордно подорожчало в ціні вершкове масло.

Як розповіли експерти Інфагро, олія зросла в ціні на 8-10% і продовжуватиме зростати.

За словами фахівців, підвищення цін - це нормальне явище після 25% девальвації гривні в кінці липня. Ще однією причиною підвищення ціни стало завершення сезону великого молока - пропозиція дешевої сировини.

"На тлі несприятливої кон'юнктури світових ринків у серпні експортні ціни на масло помітно знизилися. Але все одно зовнішні продажі залишаються значно вигідніше внутрішніх, хоча і вони зросли. Левова частка українського масла останнім часом продається саме в ЄС. Однак не всі виробники мають доступ до європейського ринку. За рахунок налагодження поставок в ЄС в липні українським виробникам вдалося збільшити експорт масла до рекордних обсягів за останні 5 років", - пояснюють експерти.

Відзначається, що далі обсяги експортних поставок знову повинні скоротитися. Найбільші поставки були у Польщі, Молдові, Литві, Азербайджану та Нідерландів.

А ось імпорту масла зараз практично немає і за прогнозом експертів, в найближчі місяці він не відновиться. У липні в Україну завезли зовсім невеликий обсяг вершкового масла - з Франції та Польщі.

За даними Державної служби статистики ціни на вершкове масло за рік зросли в середньому на 25%.

Також варто відзначити, що в середньому пачка вершкового масла в українських супермаркетах зараз коштує від 52 до 80 гривень (180 г 82,5%).

Як повідомляв Главред, в Україні почала стрімко зростати ціна на цукор. Аналітики пов'язують це з початком активного сезону консервування.

Крім того, в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем.

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