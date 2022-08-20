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Українцям варто робити запаси: продукти в Україні серйозно злетять у ціні

20 серпня 2022, 12:18

Продуктів в Україні точно вистачить до наступного посівного сезону. В цілому, ще два роки можемо спати та їсти спокійно, але ціни в Україні зростуть до 20%.

Продукт
Продукти в Україні подорожчають / УНІАН

Україні не загрожує продовольча криза, але ціни на продукти істотно зростуть. У зв'язку з цим українцям варто почати робити запаси. Про це розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі ТСН в рамках телемарафону.

Згідно з прогнозами, продуктів в Україні точно вистачить до наступного посівного сезону.

"Ми повністю забезпечені всім необхідним. Можу сказати про те, що ситуація з продовольством значно краща, ніж ситуація з енергонезалежністю. Ми були забезпечені ще на початку року, щонайменше на 2022-2023 роки, плюс цей урожай. Думаю, ми ще два роки можемо спати та їсти спокійно. Можливо, у нас не буде вистачати окремих культур, але це було, наприклад, навесні, тоді багато хто говорив: в чи буде у нас черешня, абрикос і все інше? Ситуація дуже хороша з кількістю, а ось з ціною – це вже інше питання. Тут впливають інфляційні процеси", - сказав він.

Дорошенко додав, що ціна на борщовий набір зросте.

"Ситуація з борщовим набором буде така, як із загальною інфляцією, тобто, якщо на початку року в державний бюджет ми закладали 7%, то потім інфляція зросла до 20%", — додав він.

Експерт порадив українцям робити запаси продуктів, які продаватимуть за старими цінами восени.

"Далі все буде дорожчати", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, в Україні за останні два тижні рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло зростатимуть і надалі.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозує, що ціни на цукор, найімовірніше, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи та необхідні посіви цукрових буряків.

Інші новини:

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