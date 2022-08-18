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Цукор в Україні подорожчає: аналітик спрогнозувала, що буде з цінами та чи варто робити запаси

18 серпня 2022, 08:54

Потребу України в цукрі оцінюють в 1,2 млн т. З урахуванням того, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, то фонд споживання зменшився.

Цукор, гривні
Що буде з цінами на цукор в Україні - прогноз аналітика / Фото УНІАН, pixabay.com

Ціни на цукор, найімовірніше, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи та необхідні посіви цукрових буряків. Про це заявила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, скорочення кількості працюючих цукрових заводів через високі ціни на газ та війну є негативною тенденцією.

"Однак зазвичай цукрові заводи працюють кілька місяців з початку збору врожаю цукрових буряків. І в даному випадку працюючим заводам буде необхідно більше часу, щоби переробити весь урожай", - сказала Литвин у коментарі РБК-Україна.

Що стосується посівів цукрових буряків, то в цьому році під даною культурою знаходиться 179 тис. га, що становить 80% посівів минулого року. За сприятливих погодних умов можна очікувати хороший урожай цукрових буряків.

Потребу України в цукрі оцінюють в 1,2 млн т.а з урахуванням того фактора, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, то і фонд споживання також зменшився.

"Урожай нового року імовірно дозволить перекрити внутрішню річну потребу України, тому переживати за наявність цукру впродоаж наступного року підстав немає", - додала Литвин.

При цьому ціни на цукор зростуть, але не суттєво.

"З одного боку, значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття 10 цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко", - сказала аналітик.

Як повідомляв Главред, в Україні почала стрімко зростати ціна на цукор. Аналітики пов'язують це з початком активного сезону консервування.

Крім того, в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем.

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