Ризик знецінення долара: українцям сказали, як зміниться курс валют

Банкір наголосив, що ключовим гарантом стабільності залишається НБУ.

Курс валют в Україні з 2 по 8 березня / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Ситуація на валютному залишається керованою

Суттєву роль для стабільності ринку відіграють міжнародні резерви

Ризик різкого знецінення американської валюти наразі мінімальний

Попри енергетичні виклики та їхній негативний вплив на економіку, ситуація на валютному ринку залишається керованою. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, баланс попиту і пропозиції поступово вирівнюється завдяки податковому періоду. Бізнес активніше продає валютні запаси, що створює додаткову пропозицію і знижує тиск на курс.

"В принципі, ми зазначали, що така ситуація очікувалася ще в лютому, однак імпортери енергоносіїв фактично підтримували попит на високому рівні", - зауважив банкір.

Він наголосив, що суттєву роль для стабільності ринку відіграють міжнародні резерви. Їхній обсяг дозволяє НБУ проводити інтервенції вибірково, без надмірного втручання, але достатньо, щоб курси не "пустилися берега".

"Очікується, що у березні споживчі ціни незначно зростуть. Це відповідає прогнозам і не створює додаткової напруги, особливо на готівковому ринку, який надто чутливо реагує на споживчі настрої", – каже Лєсовий.

На його думку, наступного тижня ймовірне також зниження волатильності - коливання збережуться, але їхня амплітуда буде меншою. Крім того, ризик різкого знецінення американської валюти наразі мінімальний.

"Отже, базові орієнтири наступного тижня – долар близько 43 грн, а євро понад 51 грн. Ринок перебуває під контролем, а ключовим гарантом стабільності залишається НБУ", - зазначив він.

Банкір також розповів, що з 2 до 8 березня ситуація на валютному ринку буде наступною:

коридори валютних змін складатимуть 42,5-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на міжбанку) та 42,5-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку);

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс долара у березні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

За його словами, протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 2 березня, Національний банк України помітно зміцнив офіційний курс гривні щодо основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий синхронно подешевшали.

Аналітик Андрій Шевчишин казав, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Водночас Тарас Лєсовий заявляв, що на валютному ринку України у березні напруга підвищиться, але НБУ готує відповідь для стримування курсу. Тому різке ослаблення гривні наразі виглядає малоймовірним.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

