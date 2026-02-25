"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

Тоді як одна валюта буде стабільною у перший місяць весни, інша може "показати характер".

Прогноз курсу валют на березень / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомив Хмелевський:

Курс долара у березні залишиться стабільним

Курс євро у перший місяць весни залежить від двох ключових факторів

Валютні резерви НБУ протягом 2026 року залишатимуться на досить високому рівні, бо у другому кварталі очікується надходження першого траншу кредиту від ЄС і першого траншу кредиту МВФ за новою програмою.

Про це у коментарі Главреду розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. За його словами, в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

"У березні не очікується зростання попиту на валюту. Курс долара буде відносно стабільним. У разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар", - спрогнозував Хмелевський.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Як зміниться курс євро у березні

Експерт зазначив, що на курс євро наступного місяця впливатимуть невизначеність щодо тарифної політики США і очікувані удари по Ірану, які можуть перерости в тривале протистояння на Близькому Сході.

Це, в свою чергу, може привести до нової хвилі зниження долара США по відношенню до євро та інших світових валют.

"Якщо черговий конфлікт з Іраном швидко завершиться, то долар збереже свою стабільність. Очікується, що курс гривні до євро на міжбанківському ринку України в березні коливатиметься в діапазоні 50,0 - 53,0 гривень за євро", - додав Хмелевський.

Що чекає українців в обмінниках найближчим часом - прогноз аналітика

Главред писав, що за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Тож попереду переважно сприятливі для гривні березень та квітень, а блокування кредиту ЄС наразі не чинить значного тиску на валютний ринок. Крім того, 26 лютого очікується погашення валютних ОВДП на $450 млн.

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом банкіра, на валютному ринку України останній тиждень лютого проходитиме у складному, але зрозумілому та "звичному" режимі.

Раніше повідомлялося, що станом на 25 лютого гривня дещо посилилася відносно основних іноземних валют. Одночасно знизилися в ціні долар США, євро та злотий.

Напередодні стало відомо, що на валютному ринку України у березні напруга підвищиться. Попри це система захисту гривні залишається дієвою. НБУ готує відповідь для стримування курсу. Тому різке ослаблення гривні наразі виглядає малоймовірним.

Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

