Скоро переплюне позначку 42 гривні: в Україні очікується стрибок курсу долара

Аналітик назвав ключові фактори тиску на курс валют в Україні.

Коротко:

Курс долара в Україні буде зростати

Вже цього тижня курс може перевищити позначку в 42 гривні

Однак очікується послаблення євро на готівковому ринку

Найближчим часом курс долара в Україні буде поступово зростати і перевищить позначку у 42 гривні. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в Facebook.

За його словами, по долару зберігається імпульс для зростання, хоча НБУ пропускає курс лише в зону, яку вважає зараз найдоцільнішою

"Курс 41,85-41,95 грн за долар для міжбанку є попереднім локальним максимумом, й він буде магнітом для руху, перед намаганням пробити 42. А от готівковий вже на цьому тижні може застовбити позначку 42+ грн за долар", - йдеться в повідомленні.

Водночас, через корекцію пари євро/долар очікується послаблення євро на готівковому ринку до 48,50-48,75 грн.

Шевчишин наголосив, що одним із ключових факторів тиску на курс стала позиція МВФ, яка наполягає на поступовій девальвації гривні, вважаючи, що це допоможе стабілізувати фінанси та профінансувати дефіцит бюджету.

Що буде з курсом долара до кінця 2025 року

В огляді інвесткомпанії ICU зазначалось, що до кінця року курс долара в Україні може перевищити 42 гривні.

Там зауважили, що Нацбанк продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на 20 жовтня Національний банк України підвищив офіційний курс долара США та євро. Водночас подорожчав і польський злотий.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що протягом тижня на валютному ринку може спостерігатися приріст активності. У цей період попит може перевищити пропозицію.

Крім того, повідомлялось, що валютний ринок у жовтні опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних.

Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

