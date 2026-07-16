Долар різко впав, а євро злетів: новий курс валют на 17 липня

Офіційний курс валют на 17 липня показав різноспрямовану динаміку.

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Курс валют в Україні на 17 липня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 17 липня

Чи зміцнилася гривня щодо долара

Наскільки змінився курс євро та польського злотого

На п’ятницю, 17 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США трохи здешевшав, тоді як євро та польський злотий продемонстрували зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні 17 липня встановлено на рівні 44,61 грн/дол. Таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок порівняно з попереднім показником - 44,74 грн/дол.

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Курс євро

Водночас європейська валюта подорожчала. Офіційний курс євро на п'ятницю становитиме 51,16 грн/євро, що на 10 копійок більше, ніж днем раніше.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,63/44,66 грн/дол., а до євро - 51,12/51,14 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий також зріс у ціні. Його офіційний курс 17 липня становитиме 11,81 грн/злотий, що на одну копійку більше порівняно з попереднім показником.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до 19 липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом поточного тижня курс долара в Україні залишатиметься поблизу позначки 45 гривень.

За його словами, євро, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 51-52,5 грн. На динаміку європейської валюти впливатиме не лише курс гривні до долара, а й ситуація на світовому валютному ринку.

Лєсовий зазначив, що за умови збереження співвідношення євро до долара на рівні 1,14-1,16 український ринок євро залишатиметься стабільним і прогнозованим.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив на четвер, 16 липня, новий офіційний курс валют. Долар і євро знизилися в ціні.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозував, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. За його словами, коливання курсу будуть очікуваними, а долар може подорожчати до 46,5 грн..

Крім цього, фінансист та економіст Сергій Фурса зазначив, що під час повномасштабної війни говорити про повністю ринковий курс валюти некоректно. За його словами, валютний ринок значною мірою залежить від політики та регулювання з боку Нацбанку.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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