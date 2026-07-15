Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

Гривня зросла одразу на 14 копійок відносно однієї іноземної валюти.

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Курс валют в Україні на 16 липня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у четвер

Вартість якої валюти залишилася незмінною

На четвер, 16 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро несподівано обвалилася. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Так, на четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,74 грн/дол. Таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником (44,88 грн/дол).

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Курс євро

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс цієї валюти 16 липня буде на рівні 51,06 грн/євро, що на 13 копійок менше, ніж у середу.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,76 грн/дол., а до євро - 51,04/51,08 грн/євро.

Курс злотого

Водночас курс польського злотого залишився незмінним. У четвер вартість цієї валюти буде на рівні 11,80 грн/злотий, що відповідає показникам 15 липня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до 19 липня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий переконаний, що впродовж поточного тижня долар залишатиметься поблизу психологічної позначки в 45 гривень.

Водночас, на його думку, євро залишатиметься в межах 51-52,5 грн, а ключовим чинником буде не лише курс гривні до долара, а й співвідношення євро та долара на світових торгах.

"Якщо пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, то український ринок євро також залишиться відносно передбачуваним", - зауважив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Фінансист і економіст Сергій Фурса говорив, що в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що офіційний курс долара дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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