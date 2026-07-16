Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

Анна Косик
16 липня 2026, 10:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерти пояснили, чому в Україні деякі комунальні послуги поки що не дорожчають та які тарифи для населення зміняться зовсім скоро.
счетчик, коммуналка
Тарифи на комунальні послуги в Україні перепишуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Чому в Україні розглядають підвищення тарифів на комунальні послуги
  • Які комунальні послуги подорожчають у найближчий час
  • Які тарифи можуть залишитися незмінними принаймні до кінця року

На тлі війни в Україні зростають ціни на продукти, товари та оренду житла. Нещодавно українці дізналися, що у більшості міст будуть дорожчати і комунальні послуги.

Главред дізнався, що саме здорожчає, чи є на це об'єктивні причини та що буде з тарифами на комунальні послуги у майбутньому.

відео дня

Ціни на більшість комунальних послуг в Україні стримують

В Україні на початку повномасштабного вторгнення запровадили мораторій на підвищення комунальних тарифів. Через нього ціни на газопостачання, теплопостачання та гаряче водопостачання не зростатимуть до завершення бойових дій та ще шість місяців після цього.

Через це, на думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, у найближчий час тарифи на комунальні послуги навряд чи суттєво зростуть. Про це він розповів виданню "Телеграф".

"Сценарій швидкого підвищення тарифів в Україні реалізовано не буде. Немає жодних підстав зараз вважати, що це можливо", - переконаний експерт.

Для підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні потрібна політична воля

Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги вже є. Але це питання політичної готовності уряду.

"Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення", - наголосив він.

Теплоенергетика і газ обходяться Україні дорого

Ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що компанія "Нафтогаз", яка обслуговує більшість населення України, продає блакитне паливо населенню за 7,96 гривень за кубометр.

Але власного видобутку для забезпечення всіх потреб українців та теплоенергетики не вистачає, тому частину газу компанія купує за кордоном - і платить за нього близько 30 гривень за кубометр.

газ
Ціни на газ в Україні можуть поступово зрости / фото: ua.depositphotos.com

Тобто кожен кубометр імпортного газу, проданий населенню за фіксованою ціною, "Нафтогаз" продає собі у збиток. А цей збиток потрібно кимось покривати.

"Тому поступово ціни буде потрібно приводити до обґрунтованого рівня", - додав Макогон.

Причина підвищення тарифів на воду у витратах

Директор ГО "Інститут міста" Олександр Сергієнко в етері Київ24 пояснив, що, наприклад, у Києві тарифи на воду не підвищували з 2022 року, тому вони покривають лише частину реальних витрат місцевого водоканалу.

"Київводоканалу" потрібні генератори, дизельні установки й накопичувачі енергії на випадок нових атак країни-агресорки Росії взимку. Якість води у столиці має залишатися контрольованою.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

"У переважній більшості міст України у липні тарифи на постачання холодної води та водовідведення суттєво зростуть. Подекуди кубометр води подорожчає вдвічі", - наголосив він.

Тарифи на воду в Україні підвищуватимуть знову

У коментарі Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що попри плани з підвищення тарифів на воду у багатьох містах України вже цього літа, системні проблеми водоканалів не зникнуть.

Тому українці можуть знову почути про підвищення тарифі вже через один–два роки. На це є об'єктивні економічні причини. Серед них - зростання вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати та інших виробничих витрат.

"Економічні підстави є, але вони точно не відображають тих цифр, про які говорять водоканали", - зазначив експерт.

Ціни на електроенергію можуть стримати, але ненадовго

Ще навесні Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Тому побутові споживачі платять за світло 4,32 гривень за кВт-год.

Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка
Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Як пише ТСН, ймовірно, уряд подовжить дію цього тарифу до кінця опалювального сезону, щоб уникнути соціального напруження посеред зими, компенсуючи дефіцит енергоринку через механізм державних дотацій.

Але варто враховувати, що Міжнародний валютний фонд наполягає на поступовому виході України на ринкові ціни в енергетиці. Тому в листопаді–грудні 2026 року можливе підвищення ціни кіловат-години на 10–15%, тобто орієнтовно до 4,80–5,00 гривень.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
коммуналка комунальні тарифи тарифи на електроенергію тариф тарифи на газ ЖКГ-тарифи комунальні послуги комунальні платіжки підвищення тарифів тарифи на опалення новини України нові тарифи тарифи на воду
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

10:59Аналітика
Київ та інші міста охопили протести, люди вийшли на вулиці з плакатами: чого вимагають

Київ та інші міста охопили протести, люди вийшли на вулиці з плакатами: чого вимагають

09:57Політика
Серйозний удар: у Росії різко розкритикували Кремль за провал оборони флоту

Серйозний удар: у Росії різко розкритикували Кремль за провал оборони флоту

08:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Останні новини

10:59

Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

10:55

Три знаки зодіаку забудуть про чорну смугу: на кого чекає щасливий день

10:44

Скільки живуть російські новобранці на фронті: відповідь голови ЦРУ здивувала

10:20

Етична рада не пропустила через недоброчесність до ВРП Кучерявенка – колишнього голову комісії з відбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

10:19

У Росії під час судового засідання жорстко зганьбили Кузю з "Універу"

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
09:57

Київ та інші міста охопили протести, люди вийшли на вулиці з плакатами: чого вимагаютьФотоВідео

09:48

Українські дрони змінюють фронт, але цього мало для перелому війни - Foreign Policy

09:32

Росіяни висміяли Юлію Висоцьку через її жахливі руки: що з ними не так

09:10

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — повідомлення, Близнюкам — прозріння

Реклама
08:58

Серйозний удар: у Росії різко розкритикували Кремль за провал оборони флоту

08:41

Над Лорак збираються хмари: тепер її концерти скасовують не лише в РФ

08:38

Удар дронів по Енгельсу: спалахнув аеродром, звідки РФ завдає ударів по УкраїніВідео

08:15

Путіна не врятують навіть бункери: журналіст спрогнозував майбутнє диктатора

08:01

Вибух в Одесі пролунав у День жалоби: перші деталі ракетного удару РФ

07:07

Харків зазнав масованої атаки дронів РФ: пошкоджено парк, кінотеатр та житлові будинкиФото

06:44

Росія завдала балістичного удару по Києву, загинули люди: останні даніФото

05:10

Старе життя залишиться позаду: яким знакам зодіаку відкриється новий горизонт

04:32

Кіт нявкає не просто так: 5 помилок господарів, які розбивають йому серцеВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дроворуба за 21 секунду

03:31

Блискавка може вбити навіть вдома: експерти назвали небезпечні помилки під час грози

Реклама
03:03

Народні прикмети та забобони: звідки пішли найвідоміші українські повір'я

01:15

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по столиці балістикою, що відомо

00:04

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

15 липня, середа
23:50

Нова посада: ЗМІ дізналися, де може продовжити роботу Михайло Федоров

23:23

Зіпсовані плани та витрати: три знаки зодіаку, на яких чекають проблеми

23:20

Росіяни можуть використати новий вид зброї проти українців: застереження Сотника

22:50

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживленняВідео

22:36

Замість РФ — нова назва: як зміниться Росія після війни, названо цікавий сценарійВідео

22:26

Як ще назвати українською Валерію: добірка лагідних форм цього імені

21:49

Малосольні огірки в пакеті — легкий лайфхак для суперхрусткої закуски

21:40

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

21:26

Всього 1 літр під кущ - і кабачки ростимуть без зупинки: найкраще липневе підживленняВідео

20:56

Як швидко змити зеленку з рук та одягу: прості засоби, які діють відразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 липня: Ракам - винагорода, Скорпіонам - жаль

20:40

Як захистити Україну від російської балістики: експерт назвав чотири ключові крокиФото

20:32

Банкноту з Василем Стусом перемалюють через скандал

20:20

Не Федорова: Зеленський розповів, кого запропонує на посаду міністра оборони

20:09

Товкти воду в ступі: дивне випробування, яке колись проходили наречені

19:52

Алюзія на "Володаря перснів": Atlas Festival відправив зіркове братство рятувати українське небо

19:49

Кіркоров пішов на крайні заходи, щоб діти не були громадянами Росії

Реклама
19:45

Путін готує новий небезпечний сценарій війни проти України - яка дата стане вирішально

19:40

Чи можна спати на ліжку померлого родича: відповідь священника

19:40

Путін готує масштабну мобілізацію: Зеленський попередив про загрозу

19:10

Путін перестав бути партнером Сі Цзіньпіна і перетворився на його васала - НевзлінПогляд

19:09

Нашого будинку більше немає: російська ракета зруйнувала будинок популярного блогера

19:03

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

18:56

До кінця липня зміниться все: чотири знаки зодіаку, на яких чекає успіх

18:35

Людям, народженим у певні дати, найважче знайти кохання

18:33

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідкиФото

18:29

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти