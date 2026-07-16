Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

Експерти пояснили, чому в Україні деякі комунальні послуги поки що не дорожчають та які тарифи для населення зміняться зовсім скоро.

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Тарифи на комунальні послуги в Україні перепишуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Чому в Україні розглядають підвищення тарифів на комунальні послуги

Які комунальні послуги подорожчають у найближчий час

Які тарифи можуть залишитися незмінними принаймні до кінця року

На тлі війни в Україні зростають ціни на продукти, товари та оренду житла. Нещодавно українці дізналися, що у більшості міст будуть дорожчати і комунальні послуги.

Главред дізнався, що саме здорожчає, чи є на це об'єктивні причини та що буде з тарифами на комунальні послуги у майбутньому.

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Ціни на більшість комунальних послуг в Україні стримують

В Україні на початку повномасштабного вторгнення запровадили мораторій на підвищення комунальних тарифів. Через нього ціни на газопостачання, теплопостачання та гаряче водопостачання не зростатимуть до завершення бойових дій та ще шість місяців після цього.

Через це, на думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, у найближчий час тарифи на комунальні послуги навряд чи суттєво зростуть. Про це він розповів виданню "Телеграф".

"Сценарій швидкого підвищення тарифів в Україні реалізовано не буде. Немає жодних підстав зараз вважати, що це можливо", - переконаний експерт.

Для підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні потрібна політична воля

Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги вже є. Але це питання політичної готовності уряду.

"Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення", - наголосив він.

Теплоенергетика і газ обходяться Україні дорого

Ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що компанія "Нафтогаз", яка обслуговує більшість населення України, продає блакитне паливо населенню за 7,96 гривень за кубометр.

Але власного видобутку для забезпечення всіх потреб українців та теплоенергетики не вистачає, тому частину газу компанія купує за кордоном - і платить за нього близько 30 гривень за кубометр.

Ціни на газ в Україні можуть поступово зрости / фото: ua.depositphotos.com

Тобто кожен кубометр імпортного газу, проданий населенню за фіксованою ціною, "Нафтогаз" продає собі у збиток. А цей збиток потрібно кимось покривати.

"Тому поступово ціни буде потрібно приводити до обґрунтованого рівня", - додав Макогон.

Причина підвищення тарифів на воду у витратах

Директор ГО "Інститут міста" Олександр Сергієнко в етері Київ24 пояснив, що, наприклад, у Києві тарифи на воду не підвищували з 2022 року, тому вони покривають лише частину реальних витрат місцевого водоканалу.

"Київводоканалу" потрібні генератори, дизельні установки й накопичувачі енергії на випадок нових атак країни-агресорки Росії взимку. Якість води у столиці має залишатися контрольованою.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

"У переважній більшості міст України у липні тарифи на постачання холодної води та водовідведення суттєво зростуть. Подекуди кубометр води подорожчає вдвічі", - наголосив він.

Тарифи на воду в Україні підвищуватимуть знову

У коментарі Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що попри плани з підвищення тарифів на воду у багатьох містах України вже цього літа, системні проблеми водоканалів не зникнуть.

Тому українці можуть знову почути про підвищення тарифі вже через один–два роки. На це є об'єктивні економічні причини. Серед них - зростання вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати та інших виробничих витрат.

"Економічні підстави є, але вони точно не відображають тих цифр, про які говорять водоканали", - зазначив експерт.

Ціни на електроенергію можуть стримати, але ненадовго

Ще навесні Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Тому побутові споживачі платять за світло 4,32 гривень за кВт-год.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Як пише ТСН, ймовірно, уряд подовжить дію цього тарифу до кінця опалювального сезону, щоб уникнути соціального напруження посеред зими, компенсуючи дефіцит енергоринку через механізм державних дотацій.

Але варто враховувати, що Міжнародний валютний фонд наполягає на поступовому виході України на ринкові ціни в енергетиці. Тому в листопаді–грудні 2026 року можливе підвищення ціни кіловат-години на 10–15%, тобто орієнтовно до 4,80–5,00 гривень.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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