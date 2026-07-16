Росіяни висміяли Юлію Висоцьку через її жахливі руки: що з ними не так

Юлія Висоцька стала новою мішенню для хейту в терористичній РФ.

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Юлія Висоцька - прийомна дочка / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Як виглядає Висоцька

Чим вона розлютила "добрих" росіян

Російську телеведучу Юлію Висоцьку, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, висміяли в терористичній Росії.

Причиною, як пишуть російські пропагандисти, стали руки телеведучої.

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Так, 52-річна Висоцька вирішила продемонструвати підтягнуту фігуру. Але натрапила на безпідставний хейт і отримала масу неприємних коментарів під невинним фотопостом.

Висоцька наразилася на хейт / Фото Стархіт

"А що з ногами й руками?"; "Пора вже доглядати за собою. На жаль, вік бере своє"; "Боже, руки як у мумії. У вас артрит?"; "Неприємна жінка", - висловилися "добрі" російські фоловери знаменитості.

Висоцька та Кончаловський - діти

Як відомо, у Юлії Висоцької та її чоловіка Кончаловського є двоє біологічних дітей і одна прийомна дівчинка. Багато років тому пара потрапила в аварію, і відтоді донька Маша тривалий час перебувала в комі. Наразі про її стан нічого не відомо.

Крім того, нещодавно стало відомо, що пара усиновила дівчинку-сироту. Малюка взяли в сім’ю, коли їй було всього дев’ять днів від народження.

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Про особу: Юлія Висоцька Юлія Висоцька - російська та білоруська актриса театру й кіно, письменниця, телеведуча та рестораторка. Заслужена артистка Росії. Лауреат премій "Золотий орел", "ТЕФІ" та "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського. Вона також тривалий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

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