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Кремль готує новий план, розвідки країн НАТО б’ють на сполох: подробиці від ISW

Анна Ярославська
16 липня 2026, 11:53
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Атака під чужим прапором розглядається як можливий сценарій з боку Росії.
Путін, карта, країни НАТО
Росія може інсценувати атаки дронами, щоб спровокувати кризу з НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Країна-агресор Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що президент Литви Гітанас Науседа 15 липня заявив, що литовська розвідка має дані про російські плани провести "цілеспрямовані кінетичні операції" проти неназваних об’єктів інфраструктури НАТО. При цьому він не уточнив, що ціллю може стати саме Литва, однак зазначив, що країна вже посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури у відповідь на потенційну загрозу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 липня також заявив, що Варшава підозрює Росію у підготовці атак із використанням безпілотників, які будуть видані за українські. За його словами, такі удари можуть бути завдані або по території однієї з країн НАТО, або по об’єктах у самій Росії, щоб згодом Москва отримала привід "відповісти" на ці інсценовані атаки.

відео дня

Польське видання Onet ще 30 червня повідомило, а Сікорський 9 липня підтвердив, що США попередили Польщу про можливі російські провокації проти неназваних країн НАТО.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що 9 липня Росія вперше провела бойові стрільби на Чудському озері, яке пролягає вздовж російсько-естонського кордону. За його словами, Москва заздалегідь не повідомила естонську владу про проведення навчань, а самі стрільби на озері, а не поблизу сухопутного кордону, стали незвичайною подією.

Влада Естонії, однак, вважає, що ці дії вписуються в загальну тенденцію російських провокацій уздовж кордонів з НАТО.

Аналітики Інституту вивчення війни продовжують вважати, що Росія проводить так звану кампанію "нульової фази" (Phase Zero), мета якої - сформувати інформаційні та психологічні умови для можливих майбутніх провокацій проти НАТО.

Експерт розкрив сценарій агресії РФ проти НАТО

Експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що Росія не планує повноцінного повномасштабного військового вторгнення в країни Балтії.

"Російські оперативні плани завжди передбачали фактично ведення гібридної війни в країнах Балтії. Адже мета Росії - не окупація якоїсь конкретної території, а демонстрація нездатності НАТО надати підтримку одній із країн-членів Альянсу, незважаючи на зобов’язання щодо колективної оборони", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, РФ прагнутиме створити досить серйозну загрозу, з якої всім буде зрозуміло, що вона походить від Росії, але яка при цьому дозволить іншим країнам НАТО під різними приводами не надавати підтримку якійсь із країн Балтії, що зазнала російської агресії.

"Найбільш очевидний варіант, про який я говорю з кінця 2022 року, - це навіть не сухопутна агресія, а створення повітряного коридору над так званим Сувалкським коридором. Тобто над найкоротшою відстанню від Білорусі до Калінінградської області", - сказав Преображенський.

Сувальський коридор
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Війна Росії та НАТО - прогнози

Як писав Главред з посиланням на військового оглядача The Independent Роберта Фокса, Кремль готує удар по Європі. У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ймовірність операції країни-агресора Росії проти НАТО існує давно, але коли вона відбудеться, якими силами і проти якої країни буде спрямована - поки що не ясно. За його словами, під ударом можуть опинитися країни Балтії, або, можливо, буде спроба прорватися через Сувальський коридор до Калінінградської області.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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