Бомбардувальник Су-24М підірвали перед вильотом: деталі операції НГУ

Бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ "Омега" вразили літак двома ударними дронами прямо перед його бойовим вильотом.

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Су-24М знищено в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Су-24М знищено на аеродромі "Саки" в Криму

Дрони влучили в носову частину та паливні баки

Літак готувався до вильоту для ударів по Україні

Бійці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Операцію провели за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Після виявлення актуальної цілі спецпризначенці ретельно спланували операцію. Удар завдали в момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України.

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Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

За словами Півненка, під час операції було використано два ударні безпілотники. Перший БпЛА влучив у носову частину літака, після чого другий завдав повторного удару в район паливних баків. Унаслідок цього літак було повністю знищено.

"Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині", - наголосив Півненко.

Дивіться відео удару по Су-24М на аеродромі "Саки":

Атака по Су-24М / Фото: скріншот

Авіабаза "Саки" в окупованому Криму є одним із ключових військових об’єктів російських військ на півострові. З цього аеродрому регулярно здійснюються вильоти російської авіації для атак по Україні.

Удари на понад 100 кілометрів

Півненко зазначив, що Національна гвардія продовжує розвивати можливості застосування ударних безпілотних систем на значній відстані від лінії фронту. За його словами, завдання на дальностях понад 100 кілометрів також виконують підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" та 2-го корпусу НГУ "Хартія".

"Основними цілями стають логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація противника", - розповів командувач НГУ.

У Нацгвардії наголошують, що такі операції дозволяють послаблювати бойові можливості російських військ, порушувати їхнє забезпечення та змушувати противника витрачати ресурси на захист власного тилу.

"Національна гвардія України продовжує розвивати напрямок високоточних ударів, масштабувати можливості підрозділів безпілотних систем і методично знищувати найважливіші військові об’єкти держави-агресора. Робота триває. Перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється", - додав Півненко.

Що очікує росіян у Криму - думка експертки

Секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова вважає, що росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто замислитися про виїзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися.

За її словами, окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду на півострів може чекати серйозна економічна криза через проблеми з туризмом. Вона зазначила, що багато росіян, які придбали майно після анексії, можуть зіткнутися з юридичними ризиками, оскільки Крим за міжнародним правом залишається частиною України.

"За будь-яку крадіжку рано чи пізно доводиться платити. Навіть якщо тобі вдається якось "відкрутитися", то твоїм дітям точно доведеться за це розплачуватися. Зараз росіяни вже почали з цим стикатися. Хтось із них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - підкреслила вона в інтерв’ю Главреду.

Ліквідація російських літаків - новини за темою

Як повідомляв Главред, 1 липня стало відомо, що СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У відомстві повідомили про п’ять влучань безпілотників по ангарах.

Вже 3 липня СБУ вдруге за тиждень атакувала військовий аеродром "Саки" в Криму. Уражено сім ангарів із російськими літаками Су-30СМ, Су-30 та Су-24, попередньо знищено або пошкоджено щонайменше сім бортів.

Крім цього, 8 липня Сили оборони України знищили ще один російський літак. Про це повідомили у Повітряних силах, не уточнивши тип повітряного судна, район ураження та засоби, якими його було ліквідовано.

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Про персону: Олександр Півненко Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України. Півненко командує НГУ з липня 2023 року. До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

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