Долар різко підскочив, євро стрімко полетів угору: курс валют на 14 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 14 липня.

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Курс валют на 14 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

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Скільки коштуватиме долар 14 липня

Як зміниться курс євро

Що буде з курсом злотого 14 липня

На вівторок, 14 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро стрімко полетіли вгору. Злотий теж показує значний ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 14 липня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,67 гривні за долар. Американська валюта посилила свої позиції відносно гривні на 18 копійок порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 14 липня

Курс євро також значно виріс. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, що на 19 копійок більше, ніж у понеділок, 13 липня.

Курс злотого на 14 липня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 14 липня на порівняно з 14 липня на 18 копійок - до 11,81 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до 19 липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що середина липня на валютному ринку може пройти без різких курсових зрушень. Долар залишатиметься поблизу психологічної позначки в 45 гривень.

За його словами, нинішня ситуація свідчить радше про контрольовані коливання, ніж про передумови для різкої девальвації.

Він додав, що євро, найімовірніше, залишатиметься в межах 51-52,5 грн, а ключовим чинником буде не лише курс гривні до долара, а й співвідношення євро та долара на світових торгах.

"Якщо пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, то український ринок євро також залишиться відносно передбачуваним", - зауважив Лєсовий.

Курс валют - останні новини України

Нагадаємо, на понеділок, 13 липня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 44,49 грн/дол, а євро - на рівні 50,86 грн/євро.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того, народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк говорила, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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