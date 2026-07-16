Над Лорак збираються хмари: тепер її концерти скасовують не лише в РФ

Коротко:
- Де скасували концерт Лорак
- Яка причина скасування концерту
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поступово втрачає свої концерти. Тепер мова йде не тільки про терористичну Росію, а й про інші країни.
Так, за інформацією російських пропагандистів, тепер концерт зрадниці скасували в Грузії. Захід мав відбутися в серпні в грузинському місті Батумі. Там же, до речі, скасували й концерт російського гурту ТАТУ.
Про те, що Лорак не хочуть бачити з концертом у країні, повідомили в адміністрації Батумських тенісних кортів, на концертному майданчику яких мали відбутися виступи.
"Наскільки я знаю, обидва концерти скасовано", - повідомили в адміністрації.
Про офіційні причини поки що не повідомляється, проте раніше в місцевих соцмережах обговорювали виступи зірок. Деякі мешканці писали, що не хочуть бачити в Грузії артистів, які підтримують дії російської влади та напад на Україну.
Тим часом на цьому ж майданчику в Батумі цього літа виступлять Валерій Меладзе, Віра Брежнєва та Крістіна Орбакайте.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.
Раніше також Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.
Вас також може зацікавити:
- "Я злетіла, ти прощавай": Лорак заговорила про розбите серце і втекла з дочкою
- Йога-чоловік Лорак накинувся на її зіркових друзів: чого він вимагає
- Дочка Лорак виїхала з Росії: хто її забрав
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред