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Над Лорак збираються хмари: тепер її концерти скасовують не лише в РФ

Олена Кюпелі
16 липня 2026, 08:41
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Якщо Лорак і далі так продаватиметься, то незабаром взагалі залишиться без будь-якої концертної діяльності.
Концерти Ані Лорак скасовують у РФ
Концерти Ані Лорак скасовують не лише в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Де скасували концерт Лорак
  • Яка причина скасування концерту

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поступово втрачає свої концерти. Тепер мова йде не тільки про терористичну Росію, а й про інші країни.

Так, за інформацією російських пропагандистів, тепер концерт зрадниці скасували в Грузії. Захід мав відбутися в серпні в грузинському місті Батумі. Там же, до речі, скасували й концерт російського гурту ТАТУ.

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Ані Лорак 2026
Ані Лорак стає нікому не потрібною / фото: instagram.com, Ані Лорак

Про те, що Лорак не хочуть бачити з концертом у країні, повідомили в адміністрації Батумських тенісних кортів, на концертному майданчику яких мали відбутися виступи.

"Наскільки я знаю, обидва концерти скасовано", - повідомили в адміністрації.

Про офіційні причини поки що не повідомляється, проте раніше в місцевих соцмережах обговорювали виступи зірок. Деякі мешканці писали, що не хочуть бачити в Грузії артистів, які підтримують дії російської влади та напад на Україну.

Тим часом на цьому ж майданчику в Батумі цього літа виступлять Валерій Меладзе, Віра Брежнєва та Крістіна Орбакайте.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Раніше також Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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