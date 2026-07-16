Над Лорак збираються хмари: тепер її концерти скасовують не лише в РФ

Якщо Лорак і далі так продаватиметься, то незабаром взагалі залишиться без будь-якої концертної діяльності.

https://glavred.net/starnews/nad-lorak-sgushchayutsya-tuchi-teper-ee-koncerty-otmenyayut-ne-tolko-v-rf-10780994.html Посилання скопійоване

Концерти Ані Лорак скасовують не лише в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Де скасували концерт Лорак

Яка причина скасування концерту

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поступово втрачає свої концерти. Тепер мова йде не тільки про терористичну Росію, а й про інші країни.

Так, за інформацією російських пропагандистів, тепер концерт зрадниці скасували в Грузії. Захід мав відбутися в серпні в грузинському місті Батумі. Там же, до речі, скасували й концерт російського гурту ТАТУ.

відео дня

Ані Лорак стає нікому не потрібною / фото: instagram.com, Ані Лорак

Про те, що Лорак не хочуть бачити з концертом у країні, повідомили в адміністрації Батумських тенісних кортів, на концертному майданчику яких мали відбутися виступи.

"Наскільки я знаю, обидва концерти скасовано", - повідомили в адміністрації.

Про офіційні причини поки що не повідомляється, проте раніше в місцевих соцмережах обговорювали виступи зірок. Деякі мешканці писали, що не хочуть бачити в Грузії артистів, які підтримують дії російської влади та напад на Україну.

Тим часом на цьому ж майданчику в Батумі цього літа виступлять Валерій Меладзе, Віра Брежнєва та Крістіна Орбакайте.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Раніше також Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред