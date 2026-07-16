Скільки живуть російські новобранці на фронті: відповідь голови ЦРУ здивувала

Дрони з елементами штучного інтелекту стали високоефективним і недорогим засобом ураження супротивника.

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Новобранці РФ перебувають на фронті в Україні 20–30 хвилин / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Відповідні висновки ґрунтуються на американських розвідданих

Високі втрати серед росіян – наслідок застосування дронів нового покоління

Середня тривалість життя російських новобранців після прибуття на поле бою в Україні становить усього 20–30 хвилин. Таку заяву зробив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час Саміту з питань оборони та інновацій у Пенсильванії, повідомляє Bloomberg.

За словами голови ЦРУ, відповідні висновки ґрунтуються на американських розвідданих, які, як він зазначив, збігаються з інформацією з відкритих джерел про втрати російської армії.

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Реткліфф підкреслив, що однією з головних причин таких високих втрат стало широке застосування Україною безпілотників нового покоління. За його словами, дрони з елементами штучного інтелекту перетворилися на високоефективний і порівняно недорогий засіб ураження.

Як зазначає Bloomberg, заява директора ЦРУ пролунала на тлі обговорення в США та серед союзників подальшої підтримки українських програм з розробки безпілотних технологій. Зокрема, розглядаються ініціативи щодо розширення доступу України до сучасних рішень у сфері штучного інтелекту, які можуть використовуватися для вдосконалення дронів.

Чи зможе нова мобілізація в РФ змінити ситуацію на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що нова хвиля мобілізації в Росії теоретично може вплинути на ситуацію на окремих напрямках фронту, однак не стане вирішальним фактором.

За словами експерта, у разі ухвалення такого рішення Кремль, найімовірніше, буде змушений мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб. Він пояснив, що менші обсяги призову не дозволять сформувати достатній резерв для тривалого ведення активних бойових дій.

Коваленко також звернув увагу на поступове загострення кадрової проблеми в російській армії. На його думку, дефіцит особового складу стає дедалі відчутнішим, хоча реакція суспільства на втрати серед росіян залишається обмеженою.

Водночас експерт підкреслив, що навіть мобілізація кількох сотень тисяч осіб не вирішить усіх проблем російського командування. Він зазначив, що концентрація значних резервів на одному напрямку неминуче призведе до ослаблення інших ділянок фронту через брак військових і ресурсів.

Мобілізація в Росії - новини за темою

Як раніше писав "Главред", політолог Іван Преображенський заявив, що загальна мобілізація в РФ може бути оголошена лише за умови наближення вирішальної перемоги. Він пояснив, що лише за крок від перемоги Кремль може розпочати повномасштабну мобілізацію.

Також президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він підкреслив, що йдеться про десятки тисяч додаткових призовників. За його словами, це пов’язано з необхідністю компенсувати значні втрати та активізацією видачі мобілізаційних розпоряджень.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що нова мобілізація не зможе кардинально виправити ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що в разі додаткового набору йтиметься лише про заміну військовослужбовців.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg – американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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