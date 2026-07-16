Боюся зради: воїн-актор Ращук зробив несподіване зізнання

Воїн-актор Ращук розповів, що боїться зради та зради.

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Володимир Ращук зробив зізнання / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Коротко:

Чого найбільше боїться Ращук

Що він зробить одразу після закінчення війни

Відомий український актор Володимир Ращук, який вразив шанувальників кардинальним схудненням, зізнався, чого боїться найбільше.

Про це він розповів в інтерв’ю 1+1.

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За словами Ращука, він звик довіряти людям, вірити їм, і не може жити в постійному страху, що його зрадять. "Але, мабуть, найбільше боюся саме того, коли зі мною ведуть подвійну гру - цих зрад і "ножів у спину", - каже він.

Володимир Ращук розповів про особисте / Фото Instagram/volodymyr_rashchuk

Крім того, актор зізнався, що боїться чогось не зробити. "Я в такому віці, коли вже точно знаю, чого хочу, хто я і що відчуваю. Зробити щось мені не страшно, а страшно потім шкодувати, що міг, але не зробив. Ці дві речі, напевно, і лякають найбільше", - додає він.

Актор також розповів про те, що він зробить насамперед, коли закінчиться війна. "Перш за все - демобілізуюся. Я ніколи не збирався бути військовим. Зараз я капітан Національної гвардії, до якого доріс із солдата за час війни. Те, що я виявився ефективним на цій війні, вже про щось свідчить, але я про це не мріяв", - каже він.

Ще у планах військового - поїхати за кордон. "Хочу вражень, хочу знову відчути життя, хочу побачити світ. Ось, власне, і все. Дуже прості речі", - каже він.

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Раніше Главред розповідав, що відома актриса Вікторія Білан-Ращук дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк і розповіла всі подробиці про зради свого чоловіка, актора та військовослужбовця Володимира Ращука. У пари народилася дитина, але сім'я знаменитостей дала тріщину задовго до її народження.

Раніше також Вікторія Білан зізналася, що лише після розлучення змогла відкрито поглянути на риси характеру колишнього чоловіка, які раніше ігнорувала.

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Про особу: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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